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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:52

  Кочевник написав:Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.

Оплата за СМС-інфо авансова, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.

І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:09

  Slx написав:
  Кочевник написав:Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.

Оплата за СМС-інфо авансова, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.

І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.

Так хто бреше і що робити, якщо онлайн платіж потребує код, а смс інформування відключене?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:14

  rollo написав:
  Slx написав:
  Кочевник написав:Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.

Оплата за СМС-інфо авансова, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.

І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.

Так хто бреше і що робити, якщо онлайн платіж потребує код, а смс інформування відключене?

СМС не подключать, ЗД сек подключить
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:15

  MASolomko написав:isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.

Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:18

  rollo написав:
  MASolomko написав:isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.

Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?

Кажись, еще в пушах можно принимать коды.
... Да, работают только при включенном смс.
Востаннє редагувалось Son of Sun в П'ят 25 жов, 2019 12:26, всього редагувалось 2 разів.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:23

  Son of Sun написав:
  rollo написав:
  MASolomko написав:isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.

Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?

Кажись, еще можно в пушах можно принимать коды.

Я подключил смс, так коды приходят в Вайбер. Без подключения смс ничего и никуда не приходило, даже в Вайбер.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:35

  rollo написав:
  MASolomko написав:isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.

Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?


Если отключен 3ДС , все проводится без подтверждения СМС. Проверенный факт.
В таких ситуациях они ами еще перезванивают, спрашивают проводили или нет оплату!!!

Для этого и стоит "защита" в настройках "Расчеты в сети Интернет с 3DS" и второй пункт просто "Расчеты в сети Интернет". Банк при

Если человеку нужен vcode, то нужно в выписку заглянуть.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:42

Анонсы УкрСибБанк

чтобы жизнь свиновоинов не казалась скучной, еще инсайд))) карта для геймеров есть, ждем карту для онлайн шопперов. Будет таргетироватся реклама через ФБ. Кто увидет ссылку - бросайте в ленту. Хоть особой разницы между картами нет, но у банка видимо большое желание повысить клинтскую базу из "неклиентов банка"ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось STIGA в П'ят 25 жов, 2019 12:46, всього редагувалось 2 разів.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

STIGA, и в чем разница будет? Или имеется в виду для геймеров онлайн, а для шопперов через офлацн-магазины?

  rollo написав:Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
Изменять лимиты https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_limits/
MASolomko
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