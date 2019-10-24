УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:52
Кочевник написав:
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
Оплата за СМС-інфо
авансова
, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.
І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.
Slx
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:09
Slx написав: Кочевник написав:
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
Оплата за СМС-інфо
авансова
, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.
І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.
Так хто бреше і що робити, якщо онлайн платіж потребує код, а смс інформування відключене?
rollo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:14
rollo написав: Slx написав: Кочевник написав:
Брешуть, якщо хоча б 1 хвилину смс-інформування було підключено, сплату за смс знимають.
Оплата за СМС-інфо
авансова
, в останній день першого місяця відкриття рахунку, то ж якщо вимкнути його до дня першого зняття, то жодної платної секунди підключено не було.
І реально, якщо ви не знайшли чіткої відповіді про новий продукт за останні 3 тижні, то вже дочекайтесь 16-го числа або робіть стрибок Віри, бо більш чіткої відповіді до тієї дати не буде.
Так хто бреше і що робити, якщо онлайн платіж потребує код, а смс інформування відключене?
СМС не подключать, ЗД сек подключить
isen
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:22
isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
MASolomko
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:15
MASolomko написав:
isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
rollo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:18
rollo написав: MASolomko написав:
isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
Кажись, еще в пушах можно принимать коды.
... Да, работают только при включенном смс.
Востаннє редагувалось
Son of Sun
в П'ят 25 жов, 2019 12:26, всього редагувалось 2 разів.
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Son of Sun
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:23
Son of Sun написав: rollo написав: MASolomko написав:
isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
Кажись, еще можно в пушах можно принимать коды.
Я подключил смс, так коды приходят в Вайбер. Без подключения смс ничего и никуда не приходило, даже в Вайбер.
rollo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:35
rollo написав: MASolomko написав:
isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
Если отключен 3ДС , все проводится без подтверждения СМС. Проверенный факт.
В таких ситуациях они ами еще перезванивают, спрашивают проводили или нет оплату!!!
Для этого и стоит "защита" в настройках "Расчеты в сети Интернет с 3DS" и второй пункт просто "Расчеты в сети Интернет". Банк при
Если человеку нужен vcode, то нужно в выписку заглянуть.
STIGA
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:42
чтобы жизнь свиновоинов не казалась скучной, еще инсайд))) карта для геймеров есть, ждем карту для онлайн шопперов. Будет таргетироватся реклама через ФБ. Кто увидет ссылку - бросайте в ленту. Хоть особой разницы между картами нет, но у банка видимо большое желание повысить клинтскую базу из "неклиентов банка"
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STIGA
в П'ят 25 жов, 2019 12:46, всього редагувалось 2 разів.
STIGA
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:45
STIGA, и в чем разница будет? Или имеется в виду для геймеров онлайн, а для шопперов через офлацн-магазины?
rollo написав:
Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
Изменять лимиты
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_limits/
MASolomko
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