УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:48
STIGA написав: rollo написав: MASolomko написав:
isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.
Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
Если отключен 3ДС , все проводится без подтверждения СМС. Проверенный факт.
В таких ситуациях они ами еще перезванивают, спрашивают проводили или нет оплату!!!
Для этого и стоит "защита" в настройках "Расчеты в сети Интернет с 3DS" и второй пункт просто "Расчеты в сети Интернет". Банк при
Если человеку нужен vcode, то нужно в выписку заглянуть.
В лимитах "расчеты в сети Интернет с 3DS" нужно поставить ноль, а в "расчетах в сети Интернет" нужную сумму. Правильно я понял защиту?
В выписке vcode не было. Человек смотрел.
rollo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:51
MASolomko
1) ИМХО, я думаю просто фишка в фокусе на целевую аудиторию, в кишмиш разницы нет хоть ты шоппер, геймер, или злостный коммунальщик)). Тем более пока нет определенных исключений по МСС.
2) измнение лимитов по некоторым картам платное, если через КЦ менять. В кабине - бесплатно.
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STIGA
в П'ят 25 жов, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
STIGA
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:51
Начитался тут про платные смс, и отключил.
Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение. Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке). Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:53
rollo я поставил в обоих случаях 1К и нормально платил. Можно хоть каждый день лимит менять на ноль после проведения опрации.
STIGA
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