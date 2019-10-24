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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:48

  STIGA написав:
  rollo написав:
  MASolomko написав:isen, 3Д Сек отключается, если отключены СМС и наоборот.

Это понятно. Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?


Если отключен 3ДС , все проводится без подтверждения СМС. Проверенный факт.
В таких ситуациях они ами еще перезванивают, спрашивают проводили или нет оплату!!!

Для этого и стоит "защита" в настройках "Расчеты в сети Интернет с 3DS" и второй пункт просто "Расчеты в сети Интернет". Банк при

Если человеку нужен vcode, то нужно в выписку заглянуть.


В лимитах "расчеты в сети Интернет с 3DS" нужно поставить ноль, а в "расчетах в сети Интернет" нужную сумму. Правильно я понял защиту?
В выписке vcode не было. Человек смотрел.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:51

  MASolomko написав:STIGA, и в чем разница будет? Или имеется в виду для геймеров онлайн, а для шопперов через офлацн-магазины?

  rollo написав:Так делать что? Без смс и 3Д Сек никуда в онлайн платежах?
Изменять лимиты https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_limits/


MASolomko
1) ИМХО, я думаю просто фишка в фокусе на целевую аудиторию, в кишмиш разницы нет хоть ты шоппер, геймер, или злостный коммунальщик)). Тем более пока нет определенных исключений по МСС.

2) измнение лимитов по некоторым картам платное, если через КЦ менять. В кабине - бесплатно.
Востаннє редагувалось STIGA в П'ят 25 жов, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:51

Начитался тут про платные смс, и отключил.
Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение.
Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).

Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:53

rollo я поставил в обоих случаях 1К и нормально платил. Можно хоть каждый день лимит менять на ноль после проведения опрации.
STIGA
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  #<1 ... 677678679680
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