Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил. Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение. Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).
Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?
Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил. Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение. Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).
Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?
финансовый номер и номер вайбера одинаковые? какой сервис пытаетесь оплатить?
Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил. Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение. Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).
Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?
финансовый номер и номер вайбера одинаковые? какой сервис пытаетесь оплатить?
Финансовый номер и номер вайбера одинаковые. Пуши в приложение не приходят вообще. После подключения смс сообщения стали приходить на вайбер. Пытался оплатить, например, пополнение номера киевстар онлайн на их сайте.