RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:53

rollo я поставил в обоих случаях 1К и нормально платил. Можно хоть каждый день лимит менять на ноль после проведения опрации.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 22.01.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:10

  Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил.
Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение.
Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).

Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли

Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?
rollo
 
Повідомлень: 55
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:31

  rollo написав:
  Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил.
Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение.
Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).

Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли

Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?


финансовый номер и номер вайбера одинаковые?
какой сервис пытаетесь оплатить?
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 22.01.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:43

  STIGA написав:
  rollo написав:
  Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил.
Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение.
Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).

Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли

Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?


финансовый номер и номер вайбера одинаковые?
какой сервис пытаетесь оплатить?

Финансовый номер и номер вайбера одинаковые. Пуши в приложение не приходят вообще. После подключения смс сообщения стали приходить на вайбер. Пытался оплатить, например, пополнение номера киевстар онлайн на их сайте.
rollo
 
Повідомлень: 55
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зображення

Смс - отключить.

При этом будет работать оплата в сети без подтверждения с помощью смс.
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:37

  Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил.
Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение.
Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).

Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли

Если не прийдет ЗД, звонок в банк чтобы прикрутили....у меня так по карте другого банка - смс отключено, 3Д приходит на телефон в смс, денег за это не списывают
isen
 
Повідомлень: 458
З нами з: 21.12.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:09

Позвонил на горячку по поводу смс, пушей и 3Дсек.
Ответ такой: при отключении смс-информирования клиенту не будет приходить никакой информации о платеже от слова ни..чего. Ни смс, ни пуши, ни Вайбер.
Хотите узнать код? Звоните в банк 729.
Это вам не Алла, которая дает выбор - бесплатные пуши или платные смс.
:|
rollo
 
Повідомлень: 55
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:11

  isen написав:Если не прийдет ЗД, звонок в банк чтобы прикрутили....у меня так по карте другого банка - смс отключено, 3Д приходит на телефон в смс, денег за это не списывают

Не прикрутят. Это как бы не другой банк. Только через смс информирование. 15 грн. в месяц по нью кард.
rollo
 
Повідомлень: 55
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:15 грн. в месяц по нью кард.

Ітого: кишмиш-15 грн в місяць.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29864
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:30

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:15 грн. в месяц по нью кард.

Ітого: кишмиш-15 грн в місяць.

Причому мінус 15 грн. в місяць чистими.
rollo
 
Повідомлень: 55
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 678679680681>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.