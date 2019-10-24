Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил. Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение. Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).
Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?
Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил. Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение. Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).
Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?
финансовый номер и номер вайбера одинаковые? какой сервис пытаетесь оплатить?
Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил. Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение. Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).
Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Не приходят мне никакие пуши, хоть и подключены. Может приложение у меня не той системы?
финансовый номер и номер вайбера одинаковые? какой сервис пытаетесь оплатить?
Финансовый номер и номер вайбера одинаковые. Пуши в приложение не приходят вообще. После подключения смс сообщения стали приходить на вайбер. Пытался оплатить, например, пополнение номера киевстар онлайн на их сайте.
Вкладчик1234 написав:Начитался тут про платные смс, и отключил. Были подключены, с момента получения карты, но все сообщения приходили в виде пушей в приложение. Причём все они сохраняются в "истории сообщений" в приложении (не в выписке).
Позже попробую провести оплату в интернете, проверю будут ли приходить 3Д-пароли
Если не прийдет ЗД, звонок в банк чтобы прикрутили....у меня так по карте другого банка - смс отключено, 3Д приходит на телефон в смс, денег за это не списывают
Позвонил на горячку по поводу смс, пушей и 3Дсек. Ответ такой: при отключении смс-информирования клиенту не будет приходить никакой информации о платеже от слова ни..чего. Ни смс, ни пуши, ни Вайбер. Хотите узнать код? Звоните в банк 729. Это вам не Алла, которая дает выбор - бесплатные пуши или платные смс.
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