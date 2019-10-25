500 грн грязними дають?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:47
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:59
Ну і славненько.
Ітого:500*6-15*6=2910 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:22
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Картка дебетна,для чого там тримати великі суми?. Можна без 3д)
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:39
І заточена під безкомісійний вхід і комісійний вихід.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Слово ваше, захотел - дал, захотел - забрал. Всегда можно написать заявление на отзыв разрешения. Но нет гарантии, что оно будет выполнено.
Помню в Трасте написал заявление, указал, что бы все мои личные данные были удалены. Через два месяца звонят из банка: депозитик занести не хотите? Потом банк лопнул, туда ему и дорога.
Размер имеет значение.
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