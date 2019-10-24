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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
238
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Причому мінус 15 грн. в місяць чистими.

500 грн грязними дають?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:47

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Причому мінус 15 грн. в місяць чистими.

500 грн грязними дають?

500 грн. кишмишу дають чистими, так сказали на горячці.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:59

  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Причому мінус 15 грн. в місяць чистими.

500 грн грязними дають?

500 грн. кишмишу дають чистими, так сказали на горячці.

Ну і славненько.
Ітого:500*6-15*6=2910 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29879
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:22

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:500 грн. кишмишу дають чистими, так сказали на горячці.

Ну і славненько.
Ітого:500*6-15*6=2910 грн.

Шість карток? :wink:
rollo
 
Повідомлень: 55
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Шість карток?

Шість місяців...а про 6 карток - хороша ідея.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29879
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Картка дебетна,для чого там тримати великі суми?. Можна без 3д)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:39

  tarasum написав:Картка дебетна,для чого там тримати великі суми?. Можна без 3д)

І заточена під безкомісійний вхід і комісійний вихід.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

tarasum написав:У випадку відмови банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і банківські послуги, що надаються банком.
Як вам умови?!

Слово ваше, захотел - дал, захотел - забрал. Всегда можно написать заявление на отзыв разрешения. Но нет гарантии, что оно будет выполнено.
Помню в Трасте написал заявление, указал, что бы все мои личные данные были удалены. Через два месяца звонят из банка: депозитик занести не хотите? Потом банк лопнул, туда ему и дорога.
Размер имеет значение.
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