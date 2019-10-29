demichh написав:а по NEW card дают чипованную карту как общают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless" ?
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Дают как обещают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless".
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:45
Дают как обещают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless".
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:18
ага вижу, спасибо, для долларов еще оставили
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:34
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