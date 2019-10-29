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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:45

  demichh написав:а по NEW card дают чипованную карту как общают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless" ? https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

Дают как обещают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless".
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:18

  demichh написав:а по NEW card дают чипованную карту как общают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless" ? https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

ага вижу, спасибо, для долларов еще оставили
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:34

  Slx написав:Якби ж загальний люд читав останні 3 ст. перед написанням, то можливо б та інформація і зараз би була б не далі як 3 ст. назад.
Відать я десь прошляпив цю інфу, ну нічо, буде наука :|
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 58
З нами з: 07.06.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 682683684685
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