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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:45

  demichh написав:а по NEW card дают чипованную карту как общают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless" ? https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

Дают как обещают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless".
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:18

  demichh написав:а по NEW card дают чипованную карту как общают: "миттєву чиповану картку MasterCard Debit Contactless" ? https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

ага вижу, спасибо, для долларов еще оставили
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:34

  Slx написав:Якби ж загальний люд читав останні 3 ст. перед написанням, то можливо б та інформація і зараз би була б не далі як 3 ст. назад.
Відать я десь прошляпив цю інфу, ну нічо, буде наука :|
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

extreme_lviv_ua, Ви ще StarSMS відключить у цьому місяці, якщо немає бажання платити 15 грн/місяць. Після відключення не буде робити 3D Secure, але щоб проходили оплати в Інтернеті — треба налаштовати ліміти в банкінгу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:21

MASolomko Дякую, я вже це зробив :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 59
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не забудьте написати, коли абонку за старсмс в наступному місяці зніме.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Карта NEW Card від Ukrsibbank для "нових клієнтів"
____________із 5% кешбеком по онлайн-тратах впродовж 6 міс._____________
Тарифи (повна верс.)
Маркетингові назви із посиланнями для заявок: Респаун-Картка та Є-shopping
Коротка інформація: безкоштовне відкриття до кінця року, 5% чистими на будь-що онлайн окрім переказів, безкоштовне поповнення P2P і будь-як в банку, видається усім із закритими рахунками (до 45 днів).
Звернути Увагу!:
1. Платне СМС-інформ із наступного місяця 15 грн/міс - вимкнути до останнього дня місяця відкриття, виставити більший ліміт на "Розрахунки в мережі Інтернет".
2. Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження), хоча консультанти завіряють, що "одразу, автоматично".
3. 1+ година у відділенні для оформлення... далі буде?
Етапи відкриття: подати заявку і знайти номер бажаного відділення; впродовж 2-х днів не прогавити дзвінок (2?); прийти з доками... PROFIT!
FAQ:
- Я - клієнт банку.
Закривайте рахунки, чекайте 45 днів і ви вільні!
- Де мій кешбек??!
Кешбек за місяць нараховується 16-го числа наступного місяця, до цього розмір чи наявність кешбеку не показується;
- Зняло 15 гривень!
Вітаю, спонсоре, ви забули вимкнути в додатку Star-SMS (клік на карту, меню, СМС);
- 6 місяців кешбеку відколи?
Можливо від дня підключення... але це не точно.
- А точно за газ...?
Точно дізнаємось 16-го числа.
Slx
 
Повідомлень: 232
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:09

  Slx написав:Карта NEW Card від Ukrsibbank для "нових клієнтів"
____________із 5% кешбеком по онлайн-тратах впродовж 6 міс._____________
Тарифи (повна верс.)
Маркетингові назви із посиланнями для заявок: Респаун-Картка та Є-shopping
Коротка інформація: безкоштовне відкриття до кінця року, 5% чистими на будь-що онлайн окрім переказів, безкоштовне поповнення P2P і будь-як в банку, видається усім із закритими рахунками (до 45 днів).
Звернути Увагу!:
1. Платне СМС-інформ із наступного місяця 15 грн/міс - вимкнути до останнього дня місяця відкриття, виставити більший ліміт на "Розрахунки в мережі Інтернет".
2. Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження), хоча консультанти завіряють, що "одразу, автоматично".
3. 1+ година у відділенні для оформлення... далі буде?
Етапи відкриття: подати заявку і знайти номер бажаного відділення; впродовж 2-х днів не прогавити дзвінок (2?); прийти з доками... PROFIT!
FAQ:
- Я - клієнт банку.
Закривайте рахунки, чекайте 45 днів і ви вільні!
- Де мій кешбек??!
Кешбек за місяць нараховується 16-го числа наступного місяця, до цього розмір чи наявність кешбеку не показується;
- Зняло 15 гривень!
Вітаю, спонсоре, ви забули вимкнути в додатку Star-SMS (клік на карту, меню, СМС);
- 6 місяців кешбеку відколи?
Можливо від дня підключення... але це не точно.
- А точно за газ...?
Точно дізнаємось 16-го числа.



*за 45 дней вопрос спорный (карта по сути закрыта, комиссии списаны, просто регламент на случай спорных транзакций). У сотрудников есть только памятка, в которой расписан порядок их действий при открытии карт. Как говорится, все, что не запрещено, то разрешено. Ждем ответ КЦ, так как без встречи КЦ сотрудник не будет открывать карту.

**Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження) это условности. В ТАСе welcome-sms о получении кредитки и пользования кишмиш Тоже приходит на след.день.

***Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку. - Поэтому нет смысла открывать карту в последнюю неделю.

****16 ноября все покажет, кто где отаваривался :mrgreen:
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:04

  STIGA написав:*за 45 дней вопрос спорный (карта по сути закрыта, комиссии списаны, просто регламент на случай спорных транзакций). У сотрудников есть только памятка, в которой расписан порядок их действий при открытии карт. Как говорится, все, что не запрещено, то разрешено. Ждем ответ КЦ, так как без встречи КЦ сотрудник не будет открывать карту.

**Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження) это условности. В ТАСе welcome-sms о получении кредитки и пользования кишмиш Тоже приходит на след.день.

* Во время обработки заявки проверяется наличие движения средств по человеку за последние 30 дней. Плюс в отделении еще проверяют - не является ли человек клиентом банка.
** - я указал ответ поддержки про "сразу, автоматически". Даже скрин сделал переписки если кто будет плакаться 16-го на банк. Но я не буду советовать оплачивать в 1й день пока кто-то не свяжется с поддержкой и не уточнит: вошла ли его операция за 1й день или нет.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:10

Slx , де картою кишмиш рубати...якщо не секрет? Можна в ПП. :oops:
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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