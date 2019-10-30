extreme_lviv_ua, Ви ще StarSMS відключить у цьому місяці, якщо немає бажання платити 15 грн/місяць. Після відключення не буде робити 3D Secure, але щоб проходили оплати в Інтернеті — треба налаштовати ліміти в банкінгу.
Карта NEW Card від Ukrsibbank для "нових клієнтів" ____________із 5% кешбеком по онлайн-тратах впродовж 6 міс._____________ Тарифи (повна верс.) Маркетингові назви із посиланнями для заявок: Респаун-Картка та Є-shopping Коротка інформація: безкоштовне відкриття до кінця року, 5% чистими на будь-що онлайн окрім переказів, безкоштовне поповнення P2P і будь-як в банку, видається усім із закритими рахунками (до 45 днів). Звернути Увагу!: 1. Платне СМС-інформ із наступного місяця 15 грн/міс - вимкнути до останнього дня місяця відкриття, виставити більший ліміт на "Розрахунки в мережі Інтернет". 2. Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження), хоча консультанти завіряють, що "одразу, автоматично". 3. 1+ година у відділенні для оформлення... далі буде? Етапи відкриття: подати заявку і знайти номер бажаного відділення; впродовж 2-х днів не прогавити дзвінок (2?); прийти з доками... PROFIT! FAQ: - Я - клієнт банку. Закривайте рахунки, чекайте 45 днів і ви вільні! - Де мій кешбек??! Кешбек за місяць нараховується 16-го числа наступного місяця, до цього розмір чи наявність кешбеку не показується; - Зняло 15 гривень! Вітаю, спонсоре, ви забули вимкнути в додатку Star-SMS (клік на карту, меню, СМС); - 6 місяців кешбеку відколи? Можливо від дня підключення... але це не точно. - А точно за газ...? Точно дізнаємось 16-го числа.
Slx написав:Карта NEW Card від Ukrsibbank для "нових клієнтів" ____________із 5% кешбеком по онлайн-тратах впродовж 6 міс._____________ Тарифи (повна верс.) Маркетингові назви із посиланнями для заявок: Респаун-Картка та Є-shopping Коротка інформація: безкоштовне відкриття до кінця року, 5% чистими на будь-що онлайн окрім переказів, безкоштовне поповнення P2P і будь-як в банку, видається усім із закритими рахунками (до 45 днів). Звернути Увагу!: 1. Платне СМС-інформ із наступного місяця 15 грн/міс - вимкнути до останнього дня місяця відкриття, виставити більший ліміт на "Розрахунки в мережі Інтернет". 2. Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження), хоча консультанти завіряють, що "одразу, автоматично". 3. 1+ година у відділенні для оформлення... далі буде? Етапи відкриття: подати заявку і знайти номер бажаного відділення; впродовж 2-х днів не прогавити дзвінок (2?); прийти з доками... PROFIT! FAQ: - Я - клієнт банку. Закривайте рахунки, чекайте 45 днів і ви вільні! - Де мій кешбек??! Кешбек за місяць нараховується 16-го числа наступного місяця, до цього розмір чи наявність кешбеку не показується; - Зняло 15 гривень! Вітаю, спонсоре, ви забули вимкнути в додатку Star-SMS (клік на карту, меню, СМС); - 6 місяців кешбеку відколи? Можливо від дня підключення... але це не точно. - А точно за газ...? Точно дізнаємось 16-го числа.
*за 45 дней вопрос спорный (карта по сути закрыта, комиссии списаны, просто регламент на случай спорных транзакций). У сотрудников есть только памятка, в которой расписан порядок их действий при открытии карт. Как говорится, все, что не запрещено, то разрешено. Ждем ответ КЦ, так как без встречи КЦ сотрудник не будет открывать карту.
**Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження) это условности. В ТАСе welcome-sms о получении кредитки и пользования кишмиш Тоже приходит на след.день.
***Кешбек розраховується від суми успішних покупок за минулий місяць протягом 6 місяців з дати відкриття рахунку. - Поэтому нет смысла открывать карту в последнюю неделю.
STIGA написав:*за 45 дней вопрос спорный (карта по сути закрыта, комиссии списаны, просто регламент на случай спорных транзакций). У сотрудников есть только памятка, в которой расписан порядок их действий при открытии карт. Как говорится, все, что не запрещено, то разрешено. Ждем ответ КЦ, так как без встречи КЦ сотрудник не будет открывать карту.
**Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження) это условности. В ТАСе welcome-sms о получении кредитки и пользования кишмиш Тоже приходит на след.день.
* Во время обработки заявки проверяется наличие движения средств по человеку за последние 30 дней. Плюс в отделении еще проверяют - не является ли человек клиентом банка. ** - я указал ответ поддержки про "сразу, автоматически". Даже скрин сделал переписки если кто будет плакаться 16-го на банк. Но я не буду советовать оплачивать в 1й день пока кто-то не свяжется с поддержкой и не уточнит: вошла ли его операция за 1й день или нет.
Slx , де картою кишмиш рубати...якщо не секрет? Можна в ПП.
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