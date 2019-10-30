Додано: Сер 30 жов, 2019 21:39

Карта NEW Card від Ukrsibbank для "нових клієнтів" для "нових клієнтів"

із 5% кешбеком по онлайн-тратах впродовж 6 міс.

FAQ:

- Я - клієнт банку.

Закривайте рахунки, чекайте 45 днів і ви вільні!

- Де мій кешбек??!

Кешбек за місяць нараховується 16-го числа наступного місяця, до цього розмір чи наявність кешбеку не показується;

- Зняло 15 гривень!

Вітаю, спонсоре, ви забули вимкнути в додатку Star-SMS (клік на карту, меню, СМС);

- 6 місяців кешбеку відколи?

Можливо від дня підключення... але це не точно.

- А точно за газ...?

Точно дізнаємось 16-го числа.

_________________________Маркетингові назви із посиланнями для заявок:таКоротка інформація: безкоштовне відкриття до кінця року, 5% чистими на будь-що онлайн окрім переказів, безкоштовне поповнення P2P і будь-як в банку, видається усім із закритими рахунками (до 45 днів).Звернути Увагу!:1. Платне СМС-інформ із наступного місяця 15 грн/міс - вимкнути до останнього дня місяця відкриття, виставити більший ліміт на "Розрахунки в мережі Інтернет".2. Підключення до Програми Кешбеку на наступний день (СМС-підтвердження), хоча консультанти завіряють, що "одразу, автоматично".3. 1+ година у відділенні для оформлення... далі буде?Етапи відкриття: подати заявку і знайти номер бажаного відділення; впродовж 2-х днів не прогавити дзвінок (2?); прийти з доками... PROFIT!