GrafBV написав:Интересно, они что СЭП бесплатно начнут выпускать или что-то пропустил?
У відділенні теж сказали - СЕП через укрсиб онлайн до кінця року безкоштовно по ньюкард(в.т. числі на рахунки постачальників компослуг) + на ці платежі нараховують кеш 5%. В останне слабо віриться - де б почитати про це?
NDV написав:Спасибо, пополнил, сейчас посмотрим как быстро начислят)
Таки без комиссии? Или тарифы вашей карты всегда без комиссии пополнение было? По Нью кард написано 1 грн за Плата за "проведення операцій зі здійснення платежів на користь операторів мобільного зв'язку через UKRSIB online (СДБО)", а в приложении красивый нолик нарисован...
СМС с предложением поступало? Акция вроде как только для тех, кому поступало.