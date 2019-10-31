GrafBV написав:Интересно, они что СЭП бесплатно начнут выпускать или что-то пропустил?
У відділенні теж сказали - СЕП через укрсиб онлайн до кінця року безкоштовно по ньюкард(в.т. числі на рахунки постачальників компослуг) + на ці платежі нараховують кеш 5%. В останне слабо віриться - де б почитати про це?
NDV написав:Спасибо, пополнил, сейчас посмотрим как быстро начислят)
Таки без комиссии? Или тарифы вашей карты всегда без комиссии пополнение было? По Нью кард требует 1 грн за Плата за "проведення операцій зі здійснення платежів на користь операторів мобільного зв'язку через UKRSIB online (СДБО)", а в приложении красивый нолик нарисован...
СМС с предложением поступало? Акция вроде как только для тех, кому поступало, так что я таки пас и продолжу результата от других без пригласительного СМС.
По тупому сделано, в приложении вверху нарисован здоровенный ноль, типа акция, бесплатное пополнение мобильного, а пытаешься пополнить - пишет комиссия 1 грн. Явно рукожопы делали. У них все такое в этой банке? Так же не понятно кто и как будет считать кешбек, людина руками чтоли? А если программа, то где выписка по кешбеку? И в смс сумма кешбека не приходит. Курс конвертации просто дичь... Смс платные... Акции не приходят в приложении... Сырое все какое-то.
Maksi2 написав:По тупому сделано, в приложении вверху нарисован здоровенный ноль, типа акция, бесплатное пополнение мобильного, а пытаешься пополнить - пишет комиссия 1 грн. Явно рукожопы делали. У них все такое в этой банке? Так же не понятно кто и как будет считать кешбек, людина руками чтоли? А если программа, то где выписка по кешбеку? И в смс сумма кешбека не приходит. Курс конвертации просто дичь... Смс платные... Акции не приходят в приложении... Сырое все какое-то.
По дороговизне обслуживания техническая сторона ожидалась на уровне топа... Про конвертацию: при покупке онлайн в другой валюте она есть?