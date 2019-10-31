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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:23

  anis написав:Поповнюйте у жовтні мобільний в UKRSIB online та отримайте до 50 гривень кешбеку.

Детальніше за посиланням
https://bnpp.lk/8EJZrE

Это для тех кто в прошлом году нью карт оформил (приходила смс). А будет ли распространяться на но новую НЬЮ КАРТ?
demichh
 
Повідомлень: 2156
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:59

anis

Спасибо, пополнил, сейчас посмотрим как быстро начислят)

Вдруг кому интересно - 44к наскребли с двух касс на Мельникова в конце дня без заказа.
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:36

  GrafBV написав:Интересно, они что СЭП бесплатно начнут выпускать или что-то пропустил?

У відділенні теж сказали - СЕП через укрсиб онлайн до кінця року безкоштовно по ньюкард(в.т. числі на рахунки постачальників компослуг) + на ці платежі нараховують кеш 5%.
В останне слабо віриться - де б почитати про це?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:43

  anis написав:Поповнюйте у жовтні мобільний в UKRSIB online та отримайте до 50 гривень кешбеку.

Детальніше за посиланням
https://bnpp.lk/8EJZrE

А хто отримав картку у жовтні виходить пролітає з цією акцією. Треба ж безперервність поповнень мобільних на протязі 4 місяців.
rollo
 
Повідомлень: 82
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:50

rollo
4 месяца это на все 150 гривен, там отдельно 4 платежа
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:36

  NDV написав:Спасибо, пополнил, сейчас посмотрим как быстро начислят)

Таки без комиссии? Или тарифы вашей карты всегда без комиссии пополнение было? По Нью кард требует 1 грн за Плата за "проведення операцій зі здійснення платежів на користь операторів мобільного зв'язку через UKRSIB online (СДБО)", а в приложении красивый нолик нарисован...

СМС с предложением поступало? Акция вроде как только для тех, кому поступало, так что я таки пас и продолжу результата от других без пригласительного СМС.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:22

Slx

СМС было, несколько раз, пару недель назад, не обратил внимания, комиссия 0, но у меня пакет All Inclusive, не нью кард
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:А хто отримав картку у жовтні виходить пролітає з цією акцією. Треба ж безперервність поповнень мобільних на протязі 4 місяців
Как мне в отделении объяснили ,мы по любому пролетаем. Во первых сейчас не сентябрь, а во вторых нью не участвует вообще.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По тупому сделано, в приложении вверху нарисован здоровенный ноль, типа акция, бесплатное пополнение мобильного, а пытаешься пополнить - пишет комиссия 1 грн. Явно рукожопы делали. У них все такое в этой банке?
Так же не понятно кто и как будет считать кешбек, людина руками чтоли? А если программа, то где выписка по кешбеку? И в смс сумма кешбека не приходит.
Курс конвертации просто дичь... :evil: Смс платные... Акции не приходят в приложении... Сырое все какое-то.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Maksi2 написав:По тупому сделано, в приложении вверху нарисован здоровенный ноль, типа акция, бесплатное пополнение мобильного, а пытаешься пополнить - пишет комиссия 1 грн. Явно рукожопы делали. У них все такое в этой банке?
Так же не понятно кто и как будет считать кешбек, людина руками чтоли? А если программа, то где выписка по кешбеку? И в смс сумма кешбека не приходит.
Курс конвертации просто дичь... :evil: Смс платные... Акции не приходят в приложении... Сырое все какое-то.

По дороговизне обслуживания техническая сторона ожидалась на уровне топа...
Про конвертацию: при покупке онлайн в другой валюте она есть?
Размер имеет значение.
2XL
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