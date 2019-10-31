кто она? Конвертация? Есть, конечно, и ее курс запредельный. Комиссии за конвертацию нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:33
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Така от справа - взяв new card, в банкомуті встановиі пін і відключив смс, отримав чеки що таки є пін і відключена смс. А за кілька хвилин отримав смс, що star sms підключена. То кому вірити? В додатку ось таке. Пуші підключені.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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