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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:33

  2XL написав:Про конвертацию: при покупке онлайн в другой валюте она есть?


кто она? Конвертация? Есть, конечно, и ее курс запредельный. Комиссии за конвертацию нет.
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Така от справа - взяв new card, в банкомуті встановиі пін і відключив смс, отримав чеки що таки є пін і відключена смс. А за кілька хвилин отримав смс, що star sms підключена. То кому вірити? В додатку ось таке. Пуші підключені.

Зображення
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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  #<1 ... 685686687688
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