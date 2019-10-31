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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:33

  2XL написав:Про конвертацию: при покупке онлайн в другой валюте она есть?


кто она? Конвертация? Есть, конечно, и ее курс запредельный. Комиссии за конвертацию нет.
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Така от справа - взяв new card, в банкомуті встановиі пін і відключив смс, отримав чеки що таки є пін і відключена смс. А за кілька хвилин отримав смс, що star sms підключена. То кому вірити? В додатку ось таке. Пуші підключені.

Зображення
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:27

  chipmunk написав:Така от справа - взяв new card, в банкомуті встановиі пін і відключив смс, отримав чеки що таки є пін і відключена смс. А за кілька хвилин отримав смс, що star sms підключена. То кому вірити? В додатку ось таке. Пуші підключені.



Тапните непосредственно на карту, в правом верхнем углу выберите троеточие, далее пункт SMS-сервис, в нем должно быть указано "Зараз StarSMS відключений"
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:28

  2XL написав:По дороговизне обслуживания техническая сторона ожидалась на уровне топа...
Про конвертацию: при покупке онлайн в другой валюте она есть?

Есть и довольно таки дорогая, намного дороже чем в моно или привате, есть скрытая комиссия 1.55%
Они заявляют что курс конвертации мастеркарда, но при проверке курса конвертации мастеркарда на конкретную дату валютування оказывается что он ниже на 1.55% чем провел проводку Укрсиб. Вот така х-ня малята. :!:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Setta написав:Тапните непосредственно на карту, в правом верхнем углу выберите троеточие, далее пункт SMS-сервис, в нем должно быть указано "Зараз StarSMS відключений

Дякую!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Надійшов вчора ПУШ, що перекази в УкрсибОнлайні" без комісії. Спробував СЕПнути 100 грн назовні з мобільного додатку. Дійсно, комісія 0. Платіж пішов успішно, на рахунку було рівно 100 грн.
Чекаю приходу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Карту можно пополнить через Р2Р, а потом делать оплату? За овердрафт не наказывают?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:14

  MASolomko написав:Карту можно пополнить через Р2Р, а потом делать оплату? За овердрафт не наказывают?

Не факт. П2п проведуть завтра, а переказ сьогодні.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40

  MASolomko написав:Карту можно пополнить через Р2Р, а потом делать оплату? За овердрафт не наказывают?

накажут!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

clientage, в общем, рецепт как тасовской WC — пополнять исключительно через СЭП. Так?
MASolomko
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