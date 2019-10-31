кто она? Конвертация? Есть, конечно, и ее курс запредельный. Комиссии за конвертацию нет.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:33
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Така от справа - взяв new card, в банкомуті встановиі пін і відключив смс, отримав чеки що таки є пін і відключена смс. А за кілька хвилин отримав смс, що star sms підключена. То кому вірити? В додатку ось таке. Пуші підключені.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:27
Тапните непосредственно на карту, в правом верхнем углу выберите троеточие, далее пункт SMS-сервис, в нем должно быть указано "Зараз StarSMS відключений"
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:28
Есть и довольно таки дорогая, намного дороже чем в моно или привате, есть скрытая комиссия 1.55%
Они заявляют что курс конвертации мастеркарда, но при проверке курса конвертации мастеркарда на конкретную дату валютування оказывается что он ниже на 1.55% чем провел проводку Укрсиб. Вот така х-ня малята.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дякую!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Надійшов вчора ПУШ, що перекази в УкрсибОнлайні" без комісії. Спробував СЕПнути 100 грн назовні з мобільного додатку. Дійсно, комісія 0. Платіж пішов успішно, на рахунку було рівно 100 грн.
Чекаю приходу.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Карту можно пополнить через Р2Р, а потом делать оплату? За овердрафт не наказывают?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:14
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40
накажут!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
clientage, в общем, рецепт как тасовской WC — пополнять исключительно через СЭП. Так?
|