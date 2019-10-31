2XL написав:По дороговизне обслуживания техническая сторона ожидалась на уровне топа... Про конвертацию: при покупке онлайн в другой валюте она есть?
Есть и довольно таки дорогая, намного дороже чем в моно или привате, есть скрытая комиссия 1.55% Они заявляют что курс конвертации мастеркарда, но при проверке курса конвертации мастеркарда на конкретную дату валютування оказывается что он ниже на 1.55% чем провел проводку Укрсиб. Вот така х-ня малята.
Курс мастеркарда используется при конвертации "третьих" валют в доллар.
При конвертации доллар-гривна, евро-гривна используются их собственные неадекватные курсы, ознакомиться с которыми можно на главной страничке банка. К примеру если бы списание проходило сегодня, то доллар стоил бы 25.3 грн. Когда, к примеру, у Привата 24.814
Slx написав:Кешбек в среднем идет 3 дня, значит оплаты скорее всего не успеют провестись чем приходной п2п (реально - макс 1 день?). СЕП - не оплата, а перевод.
А куда это КБ идет? У меня опыт юзанья карты Велкам. Там был КБ 10% на все ТСП-покупки Выплачивали тоже 16го Пополнял карту из ИБ Лягушатника по р2р и сразу оплачивал покупку, овера не было. СЭП был неактуален тада