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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:59

  Maksi2 написав:
  2XL написав:По дороговизне обслуживания техническая сторона ожидалась на уровне топа...
Про конвертацию: при покупке онлайн в другой валюте она есть?

Есть и довольно таки дорогая, намного дороже чем в моно или привате, есть скрытая комиссия 1.55%
Они заявляют что курс конвертации мастеркарда, но при проверке курса конвертации мастеркарда на конкретную дату валютування оказывается что он ниже на 1.55% чем провел проводку Укрсиб. Вот така х-ня малята. :!:


Курс мастеркарда используется при конвертации "третьих" валют в доллар.

При конвертации доллар-гривна, евро-гривна используются их собственные неадекватные курсы, ознакомиться с которыми можно на главной страничке банка.
К примеру если бы списание проходило сегодня, то доллар стоил бы 25.3 грн.
Когда, к примеру, у Привата 24.814
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:23

  MASolomko написав:Карту можно пополнить через Р2Р, а потом делать оплату? За овердрафт не наказывают?

Я пополняю п2п и сразу делаю оплату. Пока не выявил потерь даже 1коп. Всё сходится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:54

заказал на сайте.
а они не звонят
:roll:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:01

  MASolomko написав:clientage, в общем, рецепт как тасовской WC — пополнять исключительно через СЭП. Так?

Для оплаты товара р2р-приход годится
а вот связка р2р -- могментальный СЭП, думаю не проканает
Да еще и финмон раздразните 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кешбек в среднем идет 3 дня, значит оплаты скорее всего не успеют провестись чем приходной п2п (реально - макс 1 день?).
СЕП - не оплата, а перевод.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:13

  Slx написав:Кешбек в среднем идет 3 дня, значит оплаты скорее всего не успеют провестись чем приходной п2п (реально - макс 1 день?).
СЕП - не оплата, а перевод.

А куда это КБ идет? :wink:
У меня опыт юзанья карты Велкам. Там был КБ 10% на все ТСП-покупки
Выплачивали тоже 16го
Пополнял карту из ИБ Лягушатника по р2р и сразу оплачивал покупку, овера не было.
СЭП был неактуален тада :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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