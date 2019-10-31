Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:49

clientage написав: Slx написав: Кешбек в среднем идет 3 дня, значит оплаты скорее всего не успеют провестись чем приходной п2п (реально - макс 1 день?).

СЕП - не оплата, а перевод. Кешбек в среднем идет 3 дня, значит оплаты скорее всего не успеют провестись чем приходной п2п (реально - макс 1 день?).СЕП - не оплата, а перевод.

А куда это КБ идет?

У меня опыт юзанья карты Велкам. Там был КБ 10% на все ТСП-покупки

Выплачивали тоже 16го А куда это КБ идет?У меня опыт юзанья карты Велкам. Там был КБ 10% на все ТСП-покупкиВыплачивали тоже 16го

ОК, затупил - в этом банке он начисляется не так. Но я к тому, что покупки в магазинах на деле обычно проводятся с задержкой от 1 дня. Лично думаю, что вряд ли в Укрсибе не так же, но да... доказательств нет, как в другом банке, где кешбек за проведенные операции приходит через пару-тройку дней.