2XL написав:По дороговизне обслуживания техническая сторона ожидалась на уровне топа... Про конвертацию: при покупке онлайн в другой валюте она есть?
Есть и довольно таки дорогая, намного дороже чем в моно или привате, есть скрытая комиссия 1.55% Они заявляют что курс конвертации мастеркарда, но при проверке курса конвертации мастеркарда на конкретную дату валютування оказывается что он ниже на 1.55% чем провел проводку Укрсиб. Вот така х-ня малята.
Курс мастеркарда используется при конвертации "третьих" валют в доллар.
При конвертации доллар-гривна, евро-гривна используются их собственные неадекватные курсы, ознакомиться с которыми можно на главной страничке банка. К примеру если бы списание проходило сегодня, то доллар стоил бы 25.3 грн. Когда, к примеру, у Привата 24.814
Slx написав:Кешбек в среднем идет 3 дня, значит оплаты скорее всего не успеют провестись чем приходной п2п (реально - макс 1 день?). СЕП - не оплата, а перевод.
А куда это КБ идет? У меня опыт юзанья карты Велкам. Там был КБ 10% на все ТСП-покупки Выплачивали тоже 16го Пополнял карту из ИБ Лягушатника по р2р и сразу оплачивал покупку, овера не было. СЭП был неактуален тада
MASolomko написав:clientage, в общем, рецепт как тасовской WC — пополнять исключительно через СЭП. Так?
Для оплаты товара р2р-приход годится а вот связка р2р -- могментальный СЭП, думаю не проканает Да еще и финмон раздразните
Я снимал наличкой пару раз сразу после р2р, правда, пару месяцев назад. Никаких оверов не было.
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Slx написав:Кешбек в среднем идет 3 дня, значит оплаты скорее всего не успеют провестись чем приходной п2п (реально - макс 1 день?). СЕП - не оплата, а перевод.
А куда это КБ идет? У меня опыт юзанья карты Велкам. Там был КБ 10% на все ТСП-покупки Выплачивали тоже 16го
ОК, затупил - в этом банке он начисляется не так. Но я к тому, что покупки в магазинах на деле обычно проводятся с задержкой от 1 дня. Лично думаю, что вряд ли в Укрсибе не так же, но да... доказательств нет, как в другом банке, где кешбек за проведенные операции приходит через пару-тройку дней.
Setta написав:Курс мастеркарда используется при конвертации "третьих" валют в доллар. При конвертации доллар-гривна, евро-гривна используются их собственные неадекватные курсы, ознакомиться с которыми можно на главной страничке банка. К примеру если бы списание проходило сегодня, то доллар стоил бы 25.3 грн. Когда, к примеру, у Привата 24.814
Неадекватные +. Евро доллар дороже курса мастеркарда на 1.55%. Жду проводку третьих валют, но думаю что там тоже ничего хорошего не увижу..