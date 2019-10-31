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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:43
Зачем платить с конвертацией по сумасшедшему курсу, если можно просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации?
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maxim2014
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