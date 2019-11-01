|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Зачем платить с конвертацией по сумасшедшему курсу, если можно просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:48
Ну и как это сделать:
-если карта в гривне?
-если банк не выдает карты в нужной валюте?
Просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации? Каким образом?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Что значит не выдает? Евро/бакс - в каждом пакете есть.
Додано: Суб 02 лис, 2019 02:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И кешбек в каждом пакете есть?
Додано: Суб 02 лис, 2019 02:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Странно, я весной в Венгрии только гривневой Укрсибовской картой рассчитывался, в итоге в гривне снимало даже меньше чем если менять наличные евро на форинты по самому лучшему курсу, может я чего-то не заметил
|