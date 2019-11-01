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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зачем платить с конвертацией по сумасшедшему курсу, если можно просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации?
maxim2014
 
Повідомлень: 1609
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:48

  maxim2014 написав:Зачем платить с конвертацией по сумасшедшему курсу, если можно просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации?

Ну и как это сделать:
-если карта в гривне?
-если банк не выдает карты в нужной валюте?

Просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации? Каким образом?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Что значит не выдает? Евро/бакс - в каждом пакете есть.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 02:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И кешбек в каждом пакете есть?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 02:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Странно, я весной в Венгрии только гривневой Укрсибовской картой рассчитывался, в итоге в гривне снимало даже меньше чем если менять наличные евро на форинты по самому лучшему курсу, может я чего-то не заметил
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 07:41

  Maksi2 написав:И кешбек в каждом пакете есть?

А... эт ты про эти ваши свинорыльские штучки?..
Я просто этой банкой пользуюсь на регулярной основе и плюшки получаю немного в другой форме
maxim2014
 
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