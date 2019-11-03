УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:43
Зачем платить с конвертацией по сумасшедшему курсу, если можно просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации?
maxim2014
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:48
maxim2014 написав:
Зачем платить с конвертацией по сумасшедшему курсу, если можно просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации?
Ну и как это сделать:
-если карта в гривне?
-если банк не выдает карты в нужной валюте?
Просто купить валюту онлайн но нормальному и оплатить без конвертации? Каким образом?
Maksi2
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:57
Что значит не выдает? Евро/бакс - в каждом пакете есть.
maxim2014
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Додано: Суб 02 лис, 2019 02:39
И кешбек в каждом пакете есть?
Maksi2
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Додано: Суб 02 лис, 2019 02:59
Странно, я весной в Венгрии только гривневой Укрсибовской картой рассчитывался, в итоге в гривне снимало даже меньше чем если менять наличные евро на форинты по самому лучшему курсу, может я чего-то не заметил
NDV
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Додано: Суб 02 лис, 2019 07:41
Maksi2 написав:
И кешбек в каждом пакете есть?
А... эт ты про эти ваши свинорыльские штучки?..
Я просто этой банкой пользуюсь на регулярной основе и плюшки получаю немного в другой форме
maxim2014
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Додано: Суб 02 лис, 2019 10:27
Октябрьский кешбек за пополнение мобильного уже выплатили кому-то?
Ferlakur
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Додано: Суб 02 лис, 2019 10:30
Ferlakur написав:Октябрьский кешбек за пополнение мобильного уже выплатили кому-то?
На след недели должны
anis
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Додано: Суб 02 лис, 2019 19:10
maxim2014 написав:
Что значит не выдает? Евро/бакс - в каждом пакете есть.
Я не говорил про евро и бакс. Меня интересует фунт.
Но в Укрсибе по всем валютам гнилой курс конвертации.
Maksi2
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:46
GrafBV написав:
Интересно, они что СЭП бесплатно начнут выпускать или что-то пропустил?
Пишут:
Акция действует до 31.12.2019.
Перечисление средств через UKRSIB online по номеру счета в другие Банки и
перечисление средств по номеру карту (только UKRSIBBANK) без комиссии.
demichh
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