Підтверджую - СЕП(по НьюКард - НК) без комісії через додаток
СЕП на НК з Фарса залетів менше ніж за годину
Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:24
Підтверджую - СЕП(по НьюКард - НК) без комісії через додаток
СЕП на НК з Фарса залетів менше ніж за годину
Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?
Додано: Пон 04 лис, 2019 17:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
підігріта
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