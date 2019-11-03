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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:24

  demichh написав:Пишут:
Акция действует до 31.12.2019.
Перечисление средств через UKRSIB online по номеру счета в другие Банки и
перечисление средств по номеру карту (только UKRSIBBANK) без комиссии.

Підтверджую - СЕП(по НьюКард - НК) без комісії через додаток

СЕП на НК з Фарса залетів менше ніж за годину

Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?


підігріта :)

https://my.ukrsibbank.com/ua/starcontact/
+50грн !
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З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 688689690691
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