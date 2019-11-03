Підтверджую - СЕП(по НьюКард - НК) без комісії через додаток
СЕП на НК з Фарса залетів менше ніж за годину
Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:24
Підтверджую - СЕП(по НьюКард - НК) без комісії через додаток
СЕП на НК з Фарса залетів менше ніж за годину
Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?
Додано: Пон 04 лис, 2019 17:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
підігріта
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:52
за шо можно урвать 30 грн?
З.Ы.
наконецто получил эту чудокарту
нужно ждать смс про кешбек и только после смс идти в магазин?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:34
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:37
У меня с зарплатной All Inclusive Ultra сняло 2 грн фиксированной комиссии (не зависимо от суммы). Гарячка сказала что так и должно быть.
Хотя уведомление об акции тоже приходило.
Бонус к депозиту + 50 грн
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:43
Укрсиб задумався про своє майбутнє і привідкрив завісу реформування стратегії
2020-2025
PS цифровізація і диджиталізація заражають усю планету!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ещё одна ссылочка стала доступна:
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
5% на все (4900 входит) или есть исключения?
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