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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:24
demichh написав:
Пишут:
Акция действует до 31.12.2019.
Перечисление средств через UKRSIB online по номеру счета в другие Банки и
перечисление средств по номеру карту (только UKRSIBBANK) без комиссии.
Підтверджую - СЕП(по НьюКард - НК) без комісії через додаток
СЕП на НК з Фарса залетів менше ніж за годину
Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:37
а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е
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v57
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:52
v57 написав:
а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е
за шо можно урвать 30 грн?
З.Ы.
наконецто получил эту чудокарту
нужно ждать смс про кешбек и только после смс идти в магазин?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:34
demichh написав:
Акция действует до 31.12.2019.
Перечисление средств через UKRSIB online по номеру счета в другие Банки и
перечисление средств по номеру карту (только UKRSIBBANK) без комиссии.
Спасибо, с НК на Моно этим путем перевел без комиссии.
Вопрос, а с зарплатой так тоже можно или нет?
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Slx
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:37
Slx написав: demichh написав:
Акция действует до 31.12.2019.
Перечисление средств через UKRSIB online по номеру счета в другие Банки и
перечисление средств по номеру карту (только UKRSIBBANK) без комиссии.
Спасибо, с НК на Моно этим путем перевел без комиссии.
Вопрос, а с зарплатой так тоже можно или нет?
У меня с зарплатной All Inclusive Ultra сняло 2 грн фиксированной комиссии (не зависимо от суммы). Гарячка сказала что так и должно быть.
Хотя уведомление об акции тоже приходило.
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Промо-код B2WPL7X
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:43
Укрсиб задумався про своє майбутнє і привідкрив завісу реформування стратегії
2020-2025https://premium.ukrsibbank.com/ua/news/410187/
PS цифровізація і диджиталізація заражають усю планету!
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:44
uaprofi написав:
нужно ждать смс про кешбек и только после смс идти в магазин?
Да. Ждите писульку:
729 написав:Rakhunok UA***2620ХХХХХХХХХХUAH pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z ХХ.1Y.2019. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
ps Прислали ранним утром в субботу.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:49
Ещё одна ссылочка стала доступна:
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