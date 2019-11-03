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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:24

  demichh написав:Пишут:
Акция действует до 31.12.2019.
Перечисление средств через UKRSIB online по номеру счета в другие Банки и
перечисление средств по номеру карту (только UKRSIBBANK) без комиссии.

Підтверджую - СЕП(по НьюКард - НК) без комісії через додаток

СЕП на НК з Фарса залетів менше ніж за годину

Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:Що таке StarSMS - зрозуміло, а що таке StarContact?


підігріта :)

https://my.ukrsibbank.com/ua/starcontact/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:37

а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:52

  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)


за шо можно урвать 30 грн?

З.Ы.
наконецто получил эту чудокарту
нужно ждать смс про кешбек и только после смс идти в магазин?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:34

  demichh написав:Акция действует до 31.12.2019.
Перечисление средств через UKRSIB online по номеру счета в другие Банки и
перечисление средств по номеру карту (только UKRSIBBANK) без комиссии.

Спасибо, с НК на Моно этим путем перевел без комиссии.
Вопрос, а с зарплатой так тоже можно или нет?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:37

  Slx написав:
  demichh написав:Акция действует до 31.12.2019.
Перечисление средств через UKRSIB online по номеру счета в другие Банки и
перечисление средств по номеру карту (только UKRSIBBANK) без комиссии.

Спасибо, с НК на Моно этим путем перевел без комиссии.
Вопрос, а с зарплатой так тоже можно или нет?

У меня с зарплатной All Inclusive Ultra сняло 2 грн фиксированной комиссии (не зависимо от суммы). Гарячка сказала что так и должно быть.
Хотя уведомление об акции тоже приходило.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:43

Укрсиб задумався про своє майбутнє і привідкрив завісу реформування стратегії
2020-2025

https://premium.ukrsibbank.com/ua/news/410187/


PS цифровізація і диджиталізація заражають усю планету!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  uaprofi написав:нужно ждать смс про кешбек и только после смс идти в магазин?
Да. Ждите писульку:
729 написав:Rakhunok UA***2620ХХХХХХХХХХUAH pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z ХХ.1Y.2019. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM

ps Прислали ранним утром в субботу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ещё одна ссылочка стала доступна:
  Gln_Vlrn написав:Карта от УкрСиббанка с кэшбеком 5% на интернет покупки.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Форма для подачи заявки: https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/
MASolomko
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