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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:26
MASolomko написав:
Ждите писульку:
729 написав:Rakhunok UA***2620ХХХХХХХХХХUAH pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z ХХ.1Y.2019. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
ps Прислали ранним утром в субботу.
А отримав якого числа?
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