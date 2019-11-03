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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:26

  MASolomko написав:Ждите писульку:
729 написав:Rakhunok UA***2620ХХХХХХХХХХUAH pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z ХХ.1Y.2019. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM

ps Прислали ранним утром в субботу.

А отримав якого числа?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

KVV, за час до закрытия отделения пришёл 1 ноября оформлять карту и уже 2 ноября в 4:58 получил SMS.

  anis написав:5% на все (4900 входит) или есть исключения?
Подробных условий нет.
viewtopic.php?p=4782582#p4782582
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

MASolomko написав:KVV, за час до закрытия отделения пришёл 1 ноября оформлять карту и уже 2 ноября в 4:58 получил SMS.

  anis написав:5% на все (4900 входит) или есть исключения?
Подробных условий нет.
viewtopic.php?p=4782582#p4782582
Может кто уже оформил и знает более конкретно по кешбек!?
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:14

Коллеги, просветите.
Эти две карты https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/
и https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/ - по сути, одинаковые и тарифы для них эти: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Так?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:26

  anis написав:
MASolomko написав:
  anis написав:5% на все (4900 входит) или есть исключения?
Подробных условий нет.
viewtopic.php?p=4782582#p4782582
Может кто уже оформил и знает более конкретно по кешбек!?

А вы поиском можете воспользоваться перед задачей вопроса?
Я согласен, что ваш данный пост не заслужил последующей моей реакции, но это накопилось за пару дней:
Вначале вы в Моно спросили "откуда 20% депо?", не поняли прямой ответ и начали косить, что в нем вообще не про Моно, как если не знаете, что Моно - банк с Котом (КаК??!).
Потом в ветке ТАСа на прямой ответ, что акционная карта только основная... вы задаете вопрос "а нужно ли закрывать основную Б5" (не очевидно? 2 кредитной линии в одной валюте?), а потом как если рассекретили всемирный заговор и раскрыли... и так открытые тарифы о платном перевыпуске карт... (со знаком восклицания еще! При чем, упустив скрытый момент в тарифах на этот счет).
А теперь еще дважды написали сообщение, ответ на которое можно было найти ибо 100 раз обсуждалось.
Так вот, можете чуть больше раздумывать перед тем, как написать что-то, чтобы писать меньше очевидных вещей и тем-более меньше вопросов с очевидными ответами?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Перевод: чингачкук выследил дичь. :lol:
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 04 лис, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:33

  ramaz написав:
  Slx написав:Спасибо, с НК на Моно этим путем перевел без комиссии.
Вопрос, а с зарплатой так тоже можно или нет?

У меня с зарплатной All Inclusive Ultra сняло 2 грн фиксированной комиссии (не зависимо от суммы). Гарячка сказала что так и должно быть.
Хотя уведомление об акции тоже приходило.

Хмм, согласно Тарифам - 0,001% мін 2 грн - это комис за снятие в кассе... при чем по всем пакетам - больше 2 грн там нет. Очень странно
Востаннє редагувалось Slx в Пон 04 лис, 2019 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  la9 написав:Эти две карты https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/
и https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/ - по сути, одинаковые и тарифы для них эти: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
Так?
Всё правильно.
По какой бы ссылке Вы не подали заявку результат будет один и тот же.
Отличие только в канале распространения рекламы про данные продукты. А также в сроках запуска продаж.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:А также в сроках запуска продаж.
Это вы о чем? Что-то запустили ранее, что-то - позднее?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx, смешали все вкучу, а по существу?
anis
 
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  #<1 ... 689690691692
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