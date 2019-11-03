А отримав якого числа?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 20:26
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
KVV, за час до закрытия отделения пришёл 1 ноября оформлять карту и уже 2 ноября в 4:58 получил SMS.
Подробных условий нет.
viewtopic.php?p=4782582#p4782582
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Может кто уже оформил и знает более конкретно по кешбек!?
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:14
Коллеги, просветите.
Эти две карты
и
Так?
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:26
А вы поиском можете воспользоваться перед задачей вопроса?
Я согласен, что ваш данный пост не заслужил последующей моей реакции, но это накопилось за пару дней:
Вначале вы в Моно спросили "откуда 20% депо?", не поняли прямой ответ и начали косить, что в нем вообще не про Моно, как если не знаете, что Моно - банк с Котом (КаК??!).
Потом в ветке ТАСа на прямой ответ, что акционная карта только основная... вы задаете вопрос "а нужно ли закрывать основную Б5" (не очевидно? 2 кредитной линии в одной валюте?), а потом как если рассекретили всемирный заговор и раскрыли... и так открытые тарифы о платном перевыпуске карт... (со знаком восклицания еще! При чем, упустив скрытый момент в тарифах на этот счет).
А теперь еще дважды написали сообщение, ответ на которое можно было найти ибо 100 раз обсуждалось.
Так вот, можете чуть больше раздумывать перед тем, как написать что-то, чтобы писать меньше очевидных вещей и тем-более меньше вопросов с очевидными ответами?
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Перевод: чингачкук выследил дичь.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 04 лис, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:33
Хмм, согласно Тарифам - 0,001% мін 2 грн - это комис за снятие в кассе... при чем по всем пакетам - больше 2 грн там нет. Очень странно
Востаннє редагувалось Slx в Пон 04 лис, 2019 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Всё правильно.
По какой бы ссылке Вы не подали заявку результат будет один и тот же.
Отличие только в канале распространения рекламы про данные продукты. А также в сроках запуска продаж.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Slx, смешали все вкучу, а по существу?
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