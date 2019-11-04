А на сколько надо минимум пополнить? Искал не нашел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:33
А на сколько надо минимум пополнить? Искал не нашел
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Додано: Вів 05 лис, 2019 08:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:46
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