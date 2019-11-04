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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:33

  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)

А на сколько надо минимум пополнить? Искал не нашел :(
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
Повідомлень: 99
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alexey_k9 написав:
  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)

А на сколько надо минимум пополнить? Искал не нашел :(
На любую сумму, но пополнить через онлайн банк у них можно от 5 грн
anis
 
Повідомлень: 1983
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Подякував: 97 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:46

  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)

только что зачислили 30 грн.
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velvet
 
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З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
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