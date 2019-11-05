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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:33

  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)

А на сколько надо минимум пополнить? Искал не нашел :(
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alexey_k9 написав:
  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)

А на сколько надо минимум пополнить? Искал не нашел :(
На любую сумму, но пополнить через онлайн банк у них можно от 5 грн
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:46

  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)

только что зачислили 30 грн.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:21

  velvet написав:
  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)

только что зачислили 30 грн.

Мне пока не пришло. Ждем ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:30

  Kalgan написав:
  velvet написав:
  v57 написав:а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е :)

только что зачислили 30 грн.

Мне пока не пришло. Ждем ...

залетают по очереди, ждите...
anis
 
Повідомлень: 1985
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:21

нема
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:48

Мне тоже пришеш кешбек, около 12:00 пришло в вайбер сообщение.
inflew
 
Повідомлень: 277
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Подякував: 30 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:09

Коллеги, а выход через сторонний п2п с НьюКард - платный на стороне Укрсиба?
la9
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 02.07.09
Подякував: 263 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:14

VCODE

Таакс, засада.
Оплата картою з піднятими лімітами і відключеним смс-інформуванням через гейт привата проходить (йде запит 3d secure і автоматичне підтвердження).
А от при спробі оплати мобілки на сайті київстара хоче пдітвердження - VCODE на операцію на 1 грн, який при відключених смс не приходить (в вайбері також немає). Push повідомлення включені.
Телефонувати на техпідтримку щоб дізнаватись код якось влом.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2523
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:00

  she_ne_investor написав:Таакс, засада.
Оплата картою з піднятими лімітами і відключеним смс-інформуванням через гейт привата проходить (йде запит 3d secure і автоматичне підтвердження).
А от при спробі оплати мобілки на сайті київстара хоче пдітвердження - VCODE на операцію на 1 грн, який при відключених смс не приходить (в вайбері також немає). Push повідомлення включені.
Телефонувати на техпідтримку щоб дізнаватись код якось влом.


vcode должен или техническим пушем прийти или в выписке появится. Перезайдите в приложение - быстрее всего обновится.
STIGA
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Повідомлень: 55
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