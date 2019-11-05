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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:33
v57 написав:
а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е
А на сколько надо минимум пополнить? Искал не нашел
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Alexey_k9
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Додано: Вів 05 лис, 2019 08:02
Alexey_k9 написав: v57 написав:
а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е
А на сколько надо минимум пополнить? Искал не нашел
На любую сумму, но пополнить через онлайн банк у них можно от 5 грн
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anis
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Додано: Вів 05 лис, 2019 11:46
v57 написав:
а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е
только что зачислили 30 грн.
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velvet
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:21
velvet написав: v57 написав:
а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е
только что зачислили 30 грн.
Мне пока не пришло. Ждем ...
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Kalgan
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:30
Kalgan написав: velvet написав: v57 написав:
а где 30ка за моб?
3 октября уже давали, а тут 4е
только что зачислили 30 грн.
Мне пока не пришло. Ждем ...
залетают по очереди, ждите...
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:21
нема
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v57
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:48
Мне тоже пришеш кешбек, около 12:00 пришло в вайбер сообщение.
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inflew
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Додано: Вів 05 лис, 2019 16:09
Коллеги, а выход через сторонний п2п с НьюКард - платный на стороне Укрсиба?
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la9
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:14
Таакс, засада.
Оплата картою з піднятими лімітами і відключеним смс-інформуванням через гейт привата проходить (йде запит 3d secure і автоматичне підтвердження).
А от при спробі оплати мобілки на сайті київстара хоче пдітвердження - VCODE на операцію на 1 грн, який при відключених смс не приходить (в вайбері також немає). Push повідомлення включені.
Телефонувати на техпідтримку щоб дізнаватись код якось влом.
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she_ne_investor
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:00
she_ne_investor написав:
Таакс, засада.
Оплата картою з піднятими лімітами і відключеним смс-інформуванням через гейт привата проходить (йде запит 3d secure і автоматичне підтвердження).
А от при спробі оплати мобілки на сайті київстара хоче пдітвердження - VCODE на операцію на 1 грн, який при відключених смс не приходить (в вайбері також немає). Push повідомлення включені.
Телефонувати на техпідтримку щоб дізнаватись код якось влом.
vcode должен или техническим пушем прийти или в выписке появится. Перезайдите в приложение - быстрее всего обновится.
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STIGA
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