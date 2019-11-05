STIGA
Фігвам. Про вхід в систему пуші в вайбер приходять, з VCODE - ні.
В апку я перезаходив. Це нормально, до речі, що вона проведений платіж через рефреш не бачить, а тільки якщо з неї вийти і знову зайти?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:31
STIGA
Фігвам. Про вхід в систему пуші в вайбер приходять, з VCODE - ні.
В апку я перезаходив. Це нормально, до речі, що вона проведений платіж через рефреш не бачить, а тільки якщо з неї вийти і знову зайти?
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