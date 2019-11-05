STIGA
Фігвам. Про вхід в систему пуші в вайбер приходять, з VCODE - ні.
В апку я перезаходив. Це нормально, до речі, що вона проведений платіж через рефреш не бачить, а тільки якщо з неї вийти і знову зайти?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:31
STIGA
Фігвам. Про вхід в систему пуші в вайбер приходять, з VCODE - ні.
В апку я перезаходив. Це нормально, до речі, що вона проведений платіж через рефреш не бачить, а тільки якщо з неї вийти і знову зайти?
Додано: Сер 06 лис, 2019 00:45
а где брать "особистий ключ" для реги в ИБ?
у меня на карте его нету
как зарегится?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 06 лис, 2019 01:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
это пипец...
... при получение карты спрашивал - "можно ли самостоятельно зарегится в ИБ" нужно ли ещЁ Что-то подписывать ...
это пипец...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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