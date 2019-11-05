Додано: Сер 06 лис, 2019 02:44

uaprofi написав: anikola13 написав: uaprofi В отделении. uaprofi В отделении.

это пипец...

... при получение карты спрашивал - "можно ли самостоятельно зарегится в ИБ" нужно ли ещЁ Что-то подписывать ...

это пипец... это пипец...... при получение карты спрашивал - "можно ли самостоятельно зарегится в ИБ" нужно ли ещЁ Что-то подписывать ...это пипец...

Если у вас Именная карта - то можно через Знак вопроса узнать, где этот ключ находится (над или под Именем).Если же у вас Нью Кард - попробуйте вместо личного ключа выбрать сноску Номера Телефона. Во всяком случае после регистрации точно это возможно сделать, но может и до.Но да, странные операторы в этом банке. Мне попалась такая, которая кашляла и сопливила каждые 5 секунд и явно нуждалась в больничном (а клиенты явно не нуждаются в болячках). Так помимо этого на мой вопрос про ключ и что многие отзываются о его отсутствии она с умным видом мне рассказала про знак вопроса и что, мол, клиенты тупые (другими словами, но именно так). В итоге оказалось, что с Нью Карт тем способом ключ не узнать и она мне его диктовала для регистрации, так что кто тупая в итоге...