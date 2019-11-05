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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:31

STIGA
Фігвам. Про вхід в систему пуші в вайбер приходять, з VCODE - ні.
В апку я перезаходив. Це нормально, до речі, що вона проведений платіж через рефреш не бачить, а тільки якщо з неї вийти і знову зайти?
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:45

а где брать "особистий ключ" для реги в ИБ?
у меня на карте его нету
как зарегится?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:57

uaprofi В отделении.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 01:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  anikola13 написав:uaprofi В отделении.

это пипец...
... при получение карты спрашивал - "можно ли самостоятельно зарегится в ИБ" нужно ли ещЁ Что-то подписывать ...
это пипец...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 02:44

  uaprofi написав:
  anikola13 написав:uaprofi В отделении.

это пипец...
... при получение карты спрашивал - "можно ли самостоятельно зарегится в ИБ" нужно ли ещЁ Что-то подписывать ...
это пипец...

Если у вас Именная карта - то можно через Знак вопроса узнать, где этот ключ находится (над или под Именем).
Если же у вас Нью Кард - попробуйте вместо личного ключа выбрать сноску Номера Телефона. Во всяком случае после регистрации точно это возможно сделать, но может и до.
Но да, странные операторы в этом банке. Мне попалась такая, которая кашляла и сопливила каждые 5 секунд и явно нуждалась в больничном (а клиенты явно не нуждаются в болячках). Так помимо этого на мой вопрос про ключ и что многие отзываются о его отсутствии она с умным видом мне рассказала про знак вопроса и что, мол, клиенты тупые (другими словами, но именно так). В итоге оказалось, что с Нью Карт тем способом ключ не узнать и она мне его диктовала для регистрации, так что кто тупая в итоге... :roll:
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 03:54

  uaprofi написав:а где брать "особистий ключ" для реги в ИБ?
у меня на карте его нету
как зарегится?


Ключ может присутствовать в Договоре-Анкете. Именно так сделано для карты Oney для Ашан https://brand.auchan.ua/ua/editorial/sp ... a_v_auchan . На самой карте ключа нет.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 06:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  uaprofi написав:а где брать "особистий ключ" для реги в ИБ?
В веб-версии банкинга его точно можно найти в инфе по своему профилю.

  uaprofi написав:как зарегится?
Вам в отделении должны были сообщить, что для входа в банкинг надо использовать свой финансовый номер и пароль, который через пару минут после оформления и карты придет в SMS.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 06:53

  STIGA написав:
  she_ne_investor написав:Таакс, засада.
Оплата картою з піднятими лімітами і відключеним смс-інформуванням через гейт привата проходить (йде запит 3d secure і автоматичне підтвердження).
А от при спробі оплати мобілки на сайті київстара хоче пдітвердження - VCODE на операцію на 1 грн, який при відключених смс не приходить (в вайбері також немає). Push повідомлення включені.
Телефонувати на техпідтримку щоб дізнаватись код якось влом.


vcode должен или техническим пушем прийти или в выписке появится. Перезайдите в приложение - быстрее всего обновится.

VCODE надходить звичайним PUSHем, якщо смс відключені, то нічого не надійде. У виписці також не з`являється, оскількі 1 грн відразу розблоковується. Не економте на смс-ках.
Кочевник
 
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