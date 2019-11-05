STIGA
Фігвам. Про вхід в систему пуші в вайбер приходять, з VCODE - ні.
В апку я перезаходив. Це нормально, до речі, що вона проведений платіж через рефреш не бачить, а тільки якщо з неї вийти і знову зайти?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:31
STIGA
Фігвам. Про вхід в систему пуші в вайбер приходять, з VCODE - ні.
В апку я перезаходив. Це нормально, до речі, що вона проведений платіж через рефреш не бачить, а тільки якщо з неї вийти і знову зайти?
Додано: Сер 06 лис, 2019 00:45
а где брать "особистий ключ" для реги в ИБ?
у меня на карте его нету
как зарегится?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 06 лис, 2019 01:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
это пипец...
... при получение карты спрашивал - "можно ли самостоятельно зарегится в ИБ" нужно ли ещЁ Что-то подписывать ...
это пипец...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:44
Если у вас Именная карта - то можно через Знак вопроса узнать, где этот ключ находится (над или под Именем).
Если же у вас Нью Кард - попробуйте вместо личного ключа выбрать сноску Номера Телефона. Во всяком случае после регистрации точно это возможно сделать, но может и до.
Но да, странные операторы в этом банке. Мне попалась такая, которая кашляла и сопливила каждые 5 секунд и явно нуждалась в больничном (а клиенты явно не нуждаются в болячках). Так помимо этого на мой вопрос про ключ и что многие отзываются о его отсутствии она с умным видом мне рассказала про знак вопроса и что, мол, клиенты тупые (другими словами, но именно так). В итоге оказалось, что с Нью Карт тем способом ключ не узнать и она мне его диктовала для регистрации, так что кто тупая в итоге...
Додано: Сер 06 лис, 2019 03:54
Ключ может присутствовать в Договоре-Анкете. Именно так сделано для карты Oney для Ашан
Додано: Сер 06 лис, 2019 06:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В веб-версии банкинга его точно можно найти в инфе по своему профилю.
Вам в отделении должны были сообщить, что для входа в банкинг надо использовать свой финансовый номер и пароль, который через пару минут после оформления и карты придет в SMS.
Додано: Сер 06 лис, 2019 06:53
VCODE надходить звичайним PUSHем, якщо смс відключені, то нічого не надійде. У виписці також не з`являється, оскількі 1 грн відразу розблоковується. Не економте на смс-ках.
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:46
Тропинок много. А можно еще и на горячке узнать vcode
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