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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:57

  uaprofi написав:а где брать "особистий ключ" для реги в ИБ?
у меня на карте его нету
как зарегится?

после оформления карты, они сами регят в иб, на тел. присылают пароль(действителен 3 дня), который потом меняете при первом входе ...если что звонок на 729 бесплатно
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:24

Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:22

  Kalgan написав:Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?


нема
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:26

В ИБ вижу что можно открыть валютные счета:
меню "Відкриття валютного рахунку"
открытие / обслуживание этих счетов при наличие только "нью карт" платное или бесплатное?
можно на них будет пркупать долляры?
снять долляры в кассе можно тоже без комиссии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:40

  uaprofi написав:В ИБ вижу что можно открыть валютные счета:
меню "Відкриття валютного рахунку"
открытие / обслуживание этих счетов при наличие только "нью карт" платное или бесплатное?
можно на них будет пркупать долляры?
снять долляры в кассе можно тоже без комиссии?

Тыцяйте далее и увидите, что открытие возможно для соответствующего пакета a la All inclusive. Так что, не для этой карты это все
Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 06 лис, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:43

  v57 написав:
  Kalgan написав:Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?


нема

нет
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47

  anikola13 написав:
  v57 написав:
  Kalgan написав:Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?


нема

нет

он приходит, если была смс с приглашением принять участие в акции
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 524
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:57

ну че строчить, если не в теме
v57
 
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  #<1 ... 692693694695
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