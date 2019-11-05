после оформления карты, они сами регят в иб, на тел. присылают пароль(действителен 3 дня), который потом меняете при первом входе ...если что звонок на 729 бесплатно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:57
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:26
В ИБ вижу что можно открыть валютные счета:
меню "Відкриття валютного рахунку"
открытие / обслуживание этих счетов при наличие только "нью карт" платное или бесплатное?
можно на них будет пркупать долляры?
снять долляры в кассе можно тоже без комиссии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:40
Тыцяйте далее и увидите, что открытие возможно для соответствующего пакета a la All inclusive. Так что, не для этой карты это все
Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 06 лис, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:43
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47
он приходит, если была смс с приглашением принять участие в акции
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
|