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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:57
uaprofi написав:
а где брать "особистий ключ" для реги в ИБ?
у меня на карте его нету
как зарегится?
после оформления карты, они сами регят в иб, на тел. присылают пароль(действителен 3 дня), который потом меняете при первом входе ...если что звонок на 729 бесплатно
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:24
Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?
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Kalgan
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:22
Kalgan написав:
Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?
нема
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:26
В ИБ вижу что можно открыть валютные счета:
меню "Відкриття валютного рахунку"
открытие / обслуживание этих счетов при наличие только "нью карт" платное или бесплатное?
можно на них будет пркупать долляры?
снять долляры в кассе можно тоже без комиссии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:40
uaprofi написав:
В ИБ вижу что можно открыть валютные счета:
меню "Відкриття валютного рахунку"
открытие / обслуживание этих счетов при наличие только "нью карт" платное или бесплатное?
можно на них будет пркупать долляры?
снять долляры в кассе можно тоже без комиссии?
Тыцяйте далее и увидите, что открытие возможно для соответствующего пакета a la All inclusive. Так что, не для этой карты это все
Востаннє редагувалось Son of Sun
в Сер 06 лис, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:43
v57 написав: Kalgan написав:
Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?
нема
нет
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anikola13
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47
anikola13 написав: v57 написав: Kalgan написав:
Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?
нема
нет
он приходит, если была смс с приглашением принять участие в акции
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:57
ну че строчить, если не в теме
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v57
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:00
v57 написав: Kalgan написав:
Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?
нема
мне вчера пришел, а вы финансовый номер пополняли или другой?
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velvet
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:56
Son of Sun написав:
он приходит, если была смс с приглашением принять участие в акции
смс была естественно
velvet написав: v57 написав: Kalgan написав:
Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?
нема
мне вчера пришел, а вы финансовый номер пополняли или другой?
финансовый
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Kalgan
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