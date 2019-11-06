UKRSIBBANK BNP Paribas Group сделал бесплатными переводы в UKRSIB online на карту банка и на все счета в Украине, а также оплату коммунальных услуг.
С 28 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Проверяем свои карты в списке. Детали :
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:47
ПЕРЕВОДЫ В UKRSIB ONLINE БЕЗ КОМИССИИ
push многим приходил в приложении. Вот и новости на сайт залили аж 04 ноября, вместо 28 октября.
UKRSIBBANK BNP Paribas Group сделал бесплатными переводы в UKRSIB online на карту банка и на все счета в Украине, а также оплату коммунальных услуг.
С 28 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Проверяем свои карты в списке. Детали :
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В укрсибі висить банер що поповнення мобільного без комісії,але все бере 1грн. У всіх так?
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:07
Я нашару пополнил, на 5грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:17
Я тоже бесплатно пополнил на 5 грн.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Бесплатно уже второй месяц пополняю
Додано: Чет 07 лис, 2019 00:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
НК, сверху экрана банер с 0 пополнением, начинаю пополнять рисует комиссию 1 грн...
Додано: Чет 07 лис, 2019 00:39
по тарифам НК как раз 1 грн. и должна браться, пункт 7.2
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