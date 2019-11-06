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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
123
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:47

ПЕРЕВОДЫ В UKRSIB ONLINE БЕЗ КОМИССИИ

push многим приходил в приложении. Вот и новости на сайт залили аж 04 ноября, вместо 28 октября.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group сделал бесплатными переводы в UKRSIB online на карту банка и на все счета в Украине, а также оплату коммунальных услуг.

С 28 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Проверяем свои карты в списке. Детали :https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/news/410207/?lang=ua.
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

velvet написав:
  v57 написав:
  Kalgan написав:Кешбек за пополнение мобильного до всех дошел ?


нема

мне вчера пришел, а вы финансовый номер пополняли или другой?
Пополняю не фин.номер пополнение уже на карте ещё со вчера.
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В укрсибі висить банер що поповнення мобільного без комісії,але все бере 1грн. У всіх так?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:07

  tarasum написав:В укрсибі висить банер що поповнення мобільного без комісії,але все бере 1грн. У всіх так?

Я нашару пополнил, на 5грн :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:17

  clientage написав:
  tarasum написав:В укрсибі висить банер що поповнення мобільного без комісії,але все бере 1грн. У всіх так?

Я нашару пополнил, на 5грн :)

Я тоже бесплатно пополнил на 5 грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

tarasum написав:В укрсибі висить банер що поповнення мобільного без комісії,але все бере 1грн. У всіх так?
Бесплатно уже второй месяц пополняю
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

НК, сверху экрана банер с 0 пополнением, начинаю пополнять рисует комиссию 1 грн...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:39

  Maksi2 написав:НК, сверху экрана банер с 0 пополнением, начинаю пополнять рисует комиссию 1 грн...

по тарифам НК как раз 1 грн. и должна браться, пункт 7.2
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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