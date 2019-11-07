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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:34
Родственнику впарили страховку на потерю кошелька за 10 грн в месяц,подскажите кто сталкивался как можно разорвать договор? судя по тарифам страховка не обязательный элемент
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gonzo
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