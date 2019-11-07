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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Родственнику впарили страховку на потерю кошелька за 10 грн в месяц,подскажите кто сталкивался как можно разорвать договор? судя по тарифам страховка не обязательный элемент
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:01
Второй кешбек (30 грн) за пополнения мобильного так и не дошел
В поддержке то ли консультанты тупые то ли спецом издеваются. То им напиши, какая была смс приглашение в акцию, потом точный текст смс, потом им скриншот смс подавай, а в итоге написали, вы ж 20 грн получили, за пополнение в сентябре, что вы от нас еще хотите
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:21
Написать заявление в отделении банка в течение 2 недель о желании отказа от услуг страхования... на основе ЗУ (тут желательно вписать закон, который регламентирует 2-недельный срок, кода клиент может отказываться от услуг, но я его не помню).
Бланк для обращения могут дать в отделении. На имя начальника наверное.
Пускай подскажут остальные, кто лучше знает. Желательно бы вообще, чтобы кто-то знающий создал готовый бланк под эту ситуацию, где только подставить название банка и дату осталось только бы.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:23
Есть у них готовый бланк. И можно такое заявление написать не только в течение 2 недель. Из опыта.
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