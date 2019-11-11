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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Родственнику впарили страховку на потерю кошелька за 10 грн в месяц,подскажите кто сталкивался как можно разорвать договор? судя по тарифам страховка не обязательный элемент
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:01

Второй кешбек (30 грн) за пополнения мобильного так и не дошел :cry:
В поддержке то ли консультанты тупые то ли спецом издеваются. То им напиши, какая была смс приглашение в акцию, потом точный текст смс, потом им скриншот смс подавай, а в итоге написали, вы ж 20 грн получили, за пополнение в сентябре, что вы от нас еще хотите :shock:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:21

  gonzo написав:Родственнику впарили страховку на потерю кошелька за 10 грн в месяц,подскажите кто сталкивался как можно разорвать договор? судя по тарифам страховка не обязательный элемент

Написать заявление в отделении банка в течение 2 недель о желании отказа от услуг страхования... на основе ЗУ (тут желательно вписать закон, который регламентирует 2-недельный срок, кода клиент может отказываться от услуг, но я его не помню).
Бланк для обращения могут дать в отделении. На имя начальника наверное.

Пускай подскажут остальные, кто лучше знает. Желательно бы вообще, чтобы кто-то знающий создал готовый бланк под эту ситуацию, где только подставить название банка и дату осталось только бы.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:23

  Slx написав:
  gonzo написав:Родственнику впарили страховку на потерю кошелька за 10 грн в месяц,подскажите кто сталкивался как можно разорвать договор? судя по тарифам страховка не обязательный элемент

Написать заявление в отделении банка в течение 2 недель о желании отказа от услуг страхования... на основе ЗУ (тут желательно вписать закон, который регламентирует 2-недельный срок, кода клиент может отказываться от услуг, но я его не помню).
Бланк для обращения могут дать в отделении. На имя начальника наверное.

Пускай подскажут остальные, кто лучше знает. Желательно бы вообще, чтобы кто-то знающий создал готовый бланк под эту ситуацию, где только подставить название банка и дату осталось только бы.

Есть у них готовый бланк. И можно такое заявление написать не только в течение 2 недель. Из опыта.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:33

  ramaz написав:Есть у них готовый бланк. И можно такое заявление написать не только в течение 2 недель. Из опыта.

Но если в течение 2 недель, то деньги в конце месяца не должны списывать вроде, а если после - то за поточний місяць спишут.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:00

В выписке по NC вижу, что входящий СЭП уже по счету проведен, но доступная сумма в ИБ не увеличилась, не говоря уж о сумме вчерашнего р2р ещё не проведенного. Это нормально?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:26

  vollena71 написав:В выписке по NC вижу, что входящий СЭП уже по счету проведен, но доступная сумма в ИБ не увеличилась, не говоря уж о сумме вчерашнего р2р ещё не проведенного. Это нормально?

Покладіть функцію швидкий баланс в моб додатку. Можна бачити баланс без входу в додаток. Зручно і точно)
tarasum
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  #<1 ... 694695696697
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