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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:34
Родственнику впарили страховку на потерю кошелька за 10 грн в месяц,подскажите кто сталкивался как можно разорвать договор? судя по тарифам страховка не обязательный элемент
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gonzo
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:01
Второй кешбек (30 грн) за пополнения мобильного так и не дошел
В поддержке то ли консультанты тупые то ли спецом издеваются. То им напиши, какая была смс приглашение в акцию, потом точный текст смс, потом им скриншот смс подавай, а в итоге написали, вы ж 20 грн получили, за пополнение в сентябре, что вы от нас еще хотите
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Kalgan
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:21
gonzo написав:
Родственнику впарили страховку на потерю кошелька за 10 грн в месяц,подскажите кто сталкивался как можно разорвать договор? судя по тарифам страховка не обязательный элемент
Написать заявление в отделении банка в течение 2 недель о желании отказа от услуг страхования... на основе ЗУ (тут желательно вписать закон, который регламентирует 2-недельный срок, кода клиент может отказываться от услуг, но я его не помню).
Бланк для обращения могут дать в отделении. На имя начальника наверное.
Пускай подскажут остальные, кто лучше знает. Желательно бы вообще, чтобы кто-то знающий создал готовый бланк под эту ситуацию, где только подставить название банка и дату осталось только бы.
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Slx
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:23
Slx написав: gonzo написав:
Родственнику впарили страховку на потерю кошелька за 10 грн в месяц,подскажите кто сталкивался как можно разорвать договор? судя по тарифам страховка не обязательный элемент
Написать заявление в отделении банка в течение 2 недель о желании отказа от услуг страхования... на основе ЗУ (тут желательно вписать закон, который регламентирует 2-недельный срок, кода клиент может отказываться от услуг, но я его не помню).
Бланк для обращения могут дать в отделении. На имя начальника наверное.
Пускай подскажут остальные, кто лучше знает. Желательно бы вообще, чтобы кто-то знающий создал готовый бланк под эту ситуацию, где только подставить название банка и дату осталось только бы.
Есть у них готовый бланк. И можно такое заявление написать не только в течение 2 недель. Из опыта.
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ramaz
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:33
ramaz написав:
Есть у них готовый бланк. И можно такое заявление написать не только в течение 2 недель. Из опыта.
Но если в течение 2 недель, то деньги в конце месяца не должны списывать вроде, а если после - то за поточний місяць спишут.
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Slx
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:00
В выписке по NC вижу, что входящий СЭП уже по счету проведен, но доступная сумма в ИБ не увеличилась, не говоря уж о сумме вчерашнего р2р ещё не проведенного. Это нормально?
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vollena71
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:26
vollena71 написав:
В выписке по NC вижу, что входящий СЭП уже по счету проведен, но доступная сумма в ИБ не увеличилась, не говоря уж о сумме вчерашнего р2р ещё не проведенного. Это нормально?
Покладіть функцію швидкий баланс в моб додатку. Можна бачити баланс без входу в додаток. Зручно і точно)
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tarasum
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Додано: Вів 12 лис, 2019 23:19
tarasum написав:
Покладіть функцію швидкий баланс в моб додатку.
Іншими словами можете сказати?
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KVV
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:14
Мне ни за октябрь ни за ноябрь кешбек не пришел за пополнение, хотя сегодня третий раз рекламная смска прилетела, завтра буду закрывать счета в отделении - спрошу как так получилось
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NDV
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