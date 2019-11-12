tarasum написав:
Покладіть функцію швидкий баланс в моб додатку. Можна бачити баланс без входу в додаток. Зручно і точно)
Всего то 55 страниц.
А на выходе: увидим остаток, только без входа в приложение?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 06:46
Всего то 55 страниц.
А на выходе: увидим остаток, только без входа в приложение?
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