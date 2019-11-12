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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 06:46
tarasum написав: vollena71 написав:
В выписке по NC вижу, что входящий СЭП уже по счету проведен, но доступная сумма в ИБ не увеличилась, не говоря уж о сумме вчерашнего р2р ещё не проведенного. Это нормально?
Покладіть функцію швидкий баланс в моб додатку. Можна бачити баланс без входу в додаток. Зручно і точно)
Всего то 55 страниц.
А на выходе: увидим остаток, только без входа в приложение?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:15
и шо с моб 30-кой
йок?
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v57
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:56
v57 написав:
и шо с моб 30-кой
йок?
сам с собой
так чат сказал, шо на каждый мес д.б. отдельное приглашение, а шо пришло, то на один мес
ладно, в топку эти пасочки
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v57
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:25
v57 написав:
так чат сказал, шо на каждый мес д.б. отдельное приглашение, а шо пришло, то на один мес
Брехня
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:31
всеравно в топку
лень бодаться
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v57
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:15
v57 написав: v57 написав:
и шо с моб 30-кой
йок?
сам с собой
так чат сказал, шо на каждый мес д.б. отдельное приглашение, а шо пришло, то на один мес
ладно, в топку эти пасочки
Так в смс ссылка на правила акции была, где написано про наростающий кешбек.
После нудной переписки в чате мне написали, что начисление до 16 числа. Типа может еще и придет.
Хотя вчера пришла новая смс
получите 100 грн кешбек за пополнение моб. в ноябре
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