tarasum написав:
Покладіть функцію швидкий баланс в моб додатку. Можна бачити баланс без входу в додаток. Зручно і точно)
Всего то 55 страниц.
А на выходе: увидим остаток, только без входа в приложение?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 06:46
Всего то 55 страниц.
А на выходе: увидим остаток, только без входа в приложение?
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:56
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:25
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:15
Так в смс ссылка на правила акции была, где написано про наростающий кешбек.
После нудной переписки в чате мне написали, что начисление до 16 числа. Типа может еще и придет.
Хотя вчера пришла новая смс
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:40
Без входа в приложение свайп вправо/влево - быстрые шаблоны/быстрый баланс. К заданному вопросу о доступности средств ответ про функцію швидкий баланс отношения не имеет.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:28
NEW Card vs PayHub
Оплачивал вчера NEW картой коммуналку через PayHub.
Несколько платежей прошли нормально, а последующие после ввода пароля 3D Secure уходят в статус "Отклонен".
Пробовал сегодня, "Отклонен" и всё тут
Поддержка УкрСиба говорит, что не приходят запросы на списание от ПэйХаба, хотя несколько раз до этого удалось же оплатить...
С лимитами всё нормально.
ПэйХабовская же поддержка просто фиксирует проблему ничего не объясняя.
Происходит это только с картой УкрСиба. Тестовый платеж с карты другого банка прошел успешно.
Ранее ни с УкрСибом, ни с ПэйХабом дел не имел, поэтому нюансов работы не знаю.
У кого-то было что-то подобное? Как побороли?
Спасибо.
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