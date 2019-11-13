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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 06:46

  tarasum написав:
  vollena71 написав:В выписке по NC вижу, что входящий СЭП уже по счету проведен, но доступная сумма в ИБ не увеличилась, не говоря уж о сумме вчерашнего р2р ещё не проведенного. Это нормально?

Покладіть функцію швидкий баланс в моб додатку. Можна бачити баланс без входу в додаток. Зручно і точно)

Всего то 55 страниц.
А на выходе: увидим остаток, только без входа в приложение?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:15

и шо с моб 30-кой
йок?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:56

  v57 написав:и шо с моб 30-кой
йок?

сам с собой :)
так чат сказал, шо на каждый мес д.б. отдельное приглашение, а шо пришло, то на один мес :)

ладно, в топку эти пасочки
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:25

  v57 написав:так чат сказал, шо на каждый мес д.б. отдельное приглашение, а шо пришло, то на один мес :)

Брехня
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:31

всеравно в топку
лень бодаться
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:15

  v57 написав:
  v57 написав:и шо с моб 30-кой
йок?

сам с собой :)
так чат сказал, шо на каждый мес д.б. отдельное приглашение, а шо пришло, то на один мес :)

ладно, в топку эти пасочки

Так в смс ссылка на правила акции была, где написано про наростающий кешбек.
После нудной переписки в чате мне написали, что начисление до 16 числа. Типа может еще и придет.
Хотя вчера пришла новая смс
получите 100 грн кешбек за пополнение моб. в ноябре
:D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:40

  guntherhouse777 написав:
  tarasum написав:
  vollena71 написав:В выписке по NC вижу, что входящий СЭП уже по счету проведен, но доступная сумма в ИБ не увеличилась, не говоря уж о сумме вчерашнего р2р ещё не проведенного. Это нормально?

Покладіть функцію швидкий баланс в моб додатку. Можна бачити баланс без входу в додаток. Зручно і точно)

Всего то 55 страниц.
А на выходе: увидим остаток, только без входа в приложение?

Без входа в приложение свайп вправо/влево - быстрые шаблоны/быстрый баланс. К заданному вопросу о доступности средств ответ про функцію швидкий баланс отношения не имеет.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:28

NEW Card vs PayHub

Оплачивал вчера NEW картой коммуналку через PayHub.
Несколько платежей прошли нормально, а последующие после ввода пароля 3D Secure уходят в статус "Отклонен".
Пробовал сегодня, "Отклонен" и всё тут :(
Поддержка УкрСиба говорит, что не приходят запросы на списание от ПэйХаба, хотя несколько раз до этого удалось же оплатить...
С лимитами всё нормально.
ПэйХабовская же поддержка просто фиксирует проблему ничего не объясняя.
Происходит это только с картой УкрСиба. Тестовый платеж с карты другого банка прошел успешно.
Ранее ни с УкрСибом, ни с ПэйХабом дел не имел, поэтому нюансов работы не знаю.
У кого-то было что-то подобное? Как побороли?
Спасибо.
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https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:25

  konokrad написав:Оплачивал вчера NEW картой коммуналку через PayHub.
Несколько платежей прошли нормально, а последующие после ввода пароля 3D Secure уходят в статус "Отклонен".
Пробовал сегодня, "Отклонен" и всё тут :(
Поддержка УкрСиба говорит, что не приходят запросы на списание от ПэйХаба, хотя несколько раз до этого удалось же оплатить...
С лимитами всё нормально.
ПэйХабовская же поддержка просто фиксирует проблему ничего не объясняя.
Происходит это только с картой УкрСиба. Тестовый платеж с карты другого банка прошел успешно.
Ранее ни с УкрСибом, ни с ПэйХабом дел не имел, поэтому нюансов работы не знаю.
У кого-то было что-то подобное? Как побороли?
Спасибо.

Сьогодні оплатив без 3д на сайті привата,все ок. Комісія 1грн за платіж. Банер всім з'являться на поповнення мобільного карта Нью карт? Треба писати в підтримку щоб зробили поповнення безкоштовно або нехай банер забирають.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:41

  tarasum написав:Сьогодні оплатив без 3д на сайті привата,все ок. Комісія 1грн за платіж. Банер всім з'являться на поповнення мобільного карта Нью карт? Треба писати в підтримку щоб зробили поповнення безкоштовно або нехай банер забирають.

В 2019 году оплата без 3д секура, выглядит как оплата магнитной полосой карты во времена бесконтакта, а все почему, а все потому, что жлобский укрсиб зарабатывает на смс-ках, делая их платными и заставляя нас ими не пользоваться, а тупо отключать. Там в правлении явно имбицилы сидят.
Maksi2
 
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