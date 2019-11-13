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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:12
Maksi2 написав: tarasum написав:
Сьогодні оплатив без 3д на сайті привата,все ок. Комісія 1грн за платіж. Банер всім з'являться на поповнення мобільного карта Нью карт? Треба писати в підтримку щоб зробили поповнення безкоштовно або нехай банер забирають.
В 2019 году оплата без 3д секура, выглядит как оплата магнитной полосой карты во времена бесконтакта, а все почему, а все потому, что жлобский укрсиб зарабатывает на смс-ках, делая их платными и заставляя нас ими не пользоваться, а тупо отключать. Там в правлении явно имбицилы сидят.
Можна зробити пуші в додатку безкоштовно,а смс це минуле)))
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:16
octopus написав: Maksi2 написав:
В 2019 году оплата без 3д секура, выглядит как оплата магнитной полосой карты во времена бесконтакта
От настроек карты или Интернет-магазина?
Человек пургу несет, 3д-секьюр в УкрСибе появился одним из первых, еще хз сколько лет назад. Если поата прошла без 3DS, то это настройки сайта
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:25
Faceless
Там є 3дс, прсто йде автоматичне підтвердження в межах суми яку ти особисто (а не банк) в аппці виставиш. Тому що при підтвердженні 3дс йде показ сторінки (де вводиться код) банку, це не сторінка магазину/платіжного шлюзу. Приватівський гейт чесно це вікно відображає і в ньому зразу йде підтвердження.
А не хочеш автоматичного підтвердження - став нульовий ліміт (він по замовчуванню стоїть). Те, що тоді не виходить без пдключених смс оплатити - це вже друге питання. Так, могли б зробити через пуші. Але - який в цьому інтерес банку? Він дає карту з відсотком кешбеку, який більший за інтерчендж. По факту, без оплати за смс вона для нього збиткова.
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