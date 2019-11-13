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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:12

  Maksi2 написав:
  tarasum написав:Сьогодні оплатив без 3д на сайті привата,все ок. Комісія 1грн за платіж. Банер всім з'являться на поповнення мобільного карта Нью карт? Треба писати в підтримку щоб зробили поповнення безкоштовно або нехай банер забирають.

В 2019 году оплата без 3д секура, выглядит как оплата магнитной полосой карты во времена бесконтакта, а все почему, а все потому, что жлобский укрсиб зарабатывает на смс-ках, делая их платными и заставляя нас ими не пользоваться, а тупо отключать. Там в правлении явно имбицилы сидят.

Можна зробити пуші в додатку безкоштовно,а смс це минуле)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:16

  octopus написав:
  Maksi2 написав:В 2019 году оплата без 3д секура, выглядит как оплата магнитной полосой карты во времена бесконтакта
От настроек карты или Интернет-магазина?

Человек пургу несет, 3д-секьюр в УкрСибе появился одним из первых, еще хз сколько лет назад. Если поата прошла без 3DS, то это настройки сайта
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:25

Faceless
Там є 3дс, прсто йде автоматичне підтвердження в межах суми яку ти особисто (а не банк) в аппці виставиш. Тому що при підтвердженні 3дс йде показ сторінки (де вводиться код) банку, це не сторінка магазину/платіжного шлюзу. Приватівський гейт чесно це вікно відображає і в ньому зразу йде підтвердження.
А не хочеш автоматичного підтвердження - став нульовий ліміт (він по замовчуванню стоїть). Те, що тоді не виходить без пдключених смс оплатити - це вже друге питання. Так, могли б зробити через пуші. Але - який в цьому інтерес банку? Він дає карту з відсотком кешбеку, який більший за інтерчендж. По факту, без оплати за смс вона для нього збиткова.
she_ne_investor
 
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  #<1 ... 696697698699
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