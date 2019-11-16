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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если банк донор не применяет свою комиссию за п2п)
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А где можно пополнить? Не нахожу. Только с Нью карты можно
Размер имеет значение.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Из-за какого-то х%йл@ после использования карты <2 мес. мне пришел ультиматум поменять пароль ведь согласно его решению "так нужно 1 раз в год" да еще и "пароль не может совпадать с одним из последних ПЯТИ".
Ошибка 101 в интернете - не указывай пользователю каким паролем ему защищать свою задницу!
Ок. Поменял его сегодня 3 раза (макс за день). Через пару часов поменяю еще 3 раза, вернув в исходное. Задалбывают...
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:44
Slx
Вот и я поменял пароль месяц назад, а сейчас снова просит его поменять и он им не нравится, должен отличатся.
Сотрудники придумавшие такую муть, вас %8ет моя безопасность?! Хочу меняю, хочу не меняю, это мои деньги, что хочу с ними то и делаю!
Не нужно указывать клиентам.
Не банк, а банка недоделанная.
Мой всем совет, отправляйте деньги в день ЗП под 0 из этой зажравшейся конторы на любой нормальный банк, который ценит клиента и платит % на остаток (Моно, Альфа, Приват и т.д.)
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