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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Если банк донор не применяет свою комиссию за п2п)
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Boundless написав:Через укрсиб апликуху по п2п - бесплатно
А где можно пополнить? Не нахожу. Только с Нью карты можно
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:00

ну как где
пупочка платежи
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Из-за какого-то х%йл@ после использования карты <2 мес. мне пришел ультиматум поменять пароль ведь согласно его решению "так нужно 1 раз в год" да еще и "пароль не может совпадать с одним из последних ПЯТИ".
Ошибка 101 в интернете - не указывай пользователю каким паролем ему защищать свою задницу!

Ок. Поменял его сегодня 3 раза (макс за день). Через пару часов поменяю еще 3 раза, вернув в исходное. Задалбывают...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:44

Slx
Вот и я поменял пароль месяц назад, а сейчас снова просит его поменять и он им не нравится, должен отличатся.
Сотрудники придумавшие такую муть, вас %8ет моя безопасность?! Хочу меняю, хочу не меняю, это мои деньги, что хочу с ними то и делаю!
Не нужно указывать клиентам.
Не банк, а банка недоделанная.
Мой всем совет, отправляйте деньги в день ЗП под 0 из этой зажравшейся конторы на любой нормальный банк, который ценит клиента и платит % на остаток (Моно, Альфа, Приват и т.д.)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:18

  Rainbow написав:Slx
Вот и я поменял пароль месяц назад, а сейчас снова просит его поменять и он им не нравится, должен отличатся.
Сотрудники придумавшие такую муть, вас %8ет моя безопасность?! Хочу меняю, хочу не меняю, это мои деньги, что хочу с ними то и делаю!
Не нужно указывать клиентам.
Не банк, а банка недоделанная.
Мой всем совет, отправляйте деньги в день ЗП под 0 из этой зажравшейся конторы на любой нормальный банк, который ценит клиента и платит % на остаток (Моно, Альфа, Приват и т.д.)

Банка дбає про нас.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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