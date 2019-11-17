То задалбывали сменой пароля, теперь каждый раз присылает одноразовый пароль при входе в приложение
Ойти-нация не может ничего нормально сделать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:25
То задалбывали сменой пароля, теперь каждый раз присылает одноразовый пароль при входе в приложение
Ойти-нация не может ничего нормально сделать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:42
свинорылы налетай ))
пошел кешбек )
ЗЫ Заходит единой суммой, налоги вычтены и указано сколько
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:44
оплата коммуналки окешбечена?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:47
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