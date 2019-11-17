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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:25

То задалбывали сменой пароля, теперь каждый раз присылает одноразовый пароль при входе в приложение :|

Ойти-нация не может ничего нормально сделать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:42

свинорылы налетай ))

пошел кешбек )


ЗЫ Заходит единой суммой, налоги вычтены и указано сколько
Setta
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:43

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:44

  Setta написав:свинорылы налетай ))

пошел кешбек )


ЗЫ Заходит единой суммой, налоги вычтены и указано сколько

оплата коммуналки окешбечена?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:47

  vollena71 написав:
  Setta написав:свинорылы налетай ))

пошел кешбек )


ЗЫ Заходит единой суммой, налоги вычтены и указано сколько

оплата коммуналки окешбечена?


надо считать, у меня предварительно сумма уже не "бьется"
Setta
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  #<1 ... 698699700701
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